Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области: что было интересного

На пресс-конференции губернатора Тверской области 15 декабря 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени состоялась 15 декабря 2021 года.

Локация: зал заседаний правительства Тверской области. (Место пресс-конференции было изменено за день до мероприятия. Ранее планировалось, что встреча губернатора и прессы пройдет в новом здании парка «Россия - моя история»).

Тайминг: губернатор отвечал на вопросы более 2 часов, хотя изначально планировал всего 1,5 часа.

КСТАТИ:

Все присутствующие журналисты сдали экспресс-тест на ковид. Больных не обнаружили.

В фойе был фуршет - европейский завтрак.

Наиболее интересные тезисы ответов на вопросы журналистов

- Критика нужна, но нужно уметь хвалить! Важно не стесняться хвалить людей, которые этого заслуживают. Нам нужны герои, на кого можно постоянно держать равнение (пожелания к работе региональной прессы)

- Планируется начать проектирование и восстановление Речного вокзала с 2022 года. Раньше не смогли - слишком дорогое удовольствие. Речной вокзал будет сделан из современных материалов, но в той же архитектурной форме. Не будет деревянных элементов конструкции. Отроч монастырь — это тоже история Российского государства. Наша задача - создать условия для его восстановления. Это не значит, что там сразу будут жить монахи. (о возможном соседстве восстановленных Речного и Отроч монастыря)

- Все, что касается инвестиций в ЖКХ, это либо деньги из государственного бюджета, либо повышение тарифа для пользователей и получателей услуг. Исходя из того, что мы не можем сделать акцент на втором, мы сделаем акцент на первом — это должна быть масштабная поддержка государства либо участие государственных компаний. Со своей стороны, мы идем путем возвращения в государственную собственность всех тепловых, газовых и электрических сетевых активов. (о передаче «Тверской генерации» в оперативное управление «Газпрому»)

- Работа по объединению скорой помощи даст положительные результаты. Раньше были случаи: сначала пообедать , потом на вызов ехать. Это недопустимо. Каждый случай повторного вызова или несоблюдения нормативов мы фиксируем, а затем разбираем на совещании еженедельно. (о реформировании службы скорой помощи)

- Согласен с критикой. В ближайшее время встречусь с руководством РЖД, буквально несколько дней назад было совещание в Москве. Вернулся и сам заметил, будто всё замерло на вокзале. Недостаточно в переходе постеры повесить, если там (извините, не для прессы) туалетом пахнет. Очевидно, что местное руководство вокзала должно обратить существенное внимание на то, что там происходит. (о том, что железнодорожный вокзал совсем не парадные ворота в город)

- На Новый год мы не планируем никаких более серьёзных ограничений. Сейчас статистика по заболеваемости коронавирусом в регионе является стабильной. (о возможных ковидных ограничениях на Новый год)

- Вместе с корпорацией ВЭБ прорабатываются планы по дальнейшему использованию зданий в Морозовском городке. Самая рабочая версия: создание культурного информационного общественного центра. Считаем, городок будет интересен нашим айтишникам, потому что это лофт-пространство, какую-то часть которого можно использовать для бизнес-центров. История создания городка со всей его инфраструктурой уже даёт нам подсказку, что там можно сделать. 22 числа начинается ремонт бассейна, уже ремонтируется спортивный центр. Запланировано благоустройство улиц - я думаю, это будут общественные пространства. (о планах по переустройству Морозовского городка, отвечая на вопрос «КП»-Тверь» о том, как движется проект по расселению морозовских казарм)

- Чтобы все были здоровы! И те, с кем я работаю, и те, с кем я дружу. (о том, чего бы пожелал себе на Новый год)