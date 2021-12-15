В Золотую книгу Твери вписали имена героев Советского Союза, летчиков Арсения Степанова и Евгения Пичугина

Золотая книга Твери. Фото: ТГД

Золотая книга Твери — продолжение проекта по возрождению Золотой книги Российской империи. С 2011 года в Тверскую книгу вносят имена людей, сделавших многие для развития и процветания тверского края. Здесь уже есть имена князя Михаила Тверского, литератора и поэта Александра Гевелинга, писателя Бориса Полевого, другие достойные персоналии - 24 памятные записи.

Днём 15 декабря торжественная церемония прошла в зале Тверского краеведческого музея, где в настоящее время работает выставка, посвященная Героям Калининского фронта. В этом году, в преддверии юбилейной даты решением Тверской городской Думы в Золотую книгу занесены имена двух летчиков, удостоенных звания Героев Советского Союза. Их жизнь и фронтовая судьба были связаны с нашим городом.

Арсений Степанов с юных лет любил конструировать дирижабли, самолеты. Мечтал стать летчиком, и эта мечта осуществилась. Лётчик 92-го истребительного авиационного полка 44-й истребительной авиационной дивизии Юго-Западного фронта сержант Степанов к ноябрю 1941 года в результате 48 боевых вылетов, уничтожил 3 танка, 5 автомашин с грузом, около 50 подвод с вооружением, большое количество живой силы противника. Первые месяцы войны были крайне тяжелыми для наших летчиков, перевес в технике был на стороне фашистов. Один неравный бой за другим — и всё это под огнем немецких зениток, в схватке с фашистскими истребителями.

13 мая 1942 года командир звена лейтенант Арсений Степанов погиб в воздушном бою в районе хутора Тарасовка Кегичевского района Харьковской области.

Выпускник Чкаловского военного авиационного училища имени Ворошилова Евгений Пичугин служил младшим летчиком в 441-м разведывательном авиационном полку Московского военного округа. Всего совершил 82 боевых вылета на патрулирование, разведку и штурмовку. В начале 1942 года во время дежурства на аэродроме Мигалово в районе Калинина Евгений вылетел по сигналу тревоги на перехват самолетов противника, направлявшихся к городу. Это был неравный бой с вражеской группой из 8 бомбардировщиков Ju-88 и 4 истребителей Me-109, в котором наш летчик погиб. Похоронен в братской могиле на берегу реки Волга вблизи посёлка Мигалово.

С инициативой увековечить имена Арсения Степанова и Евгения Пичугина в Золотой книге Твери выступила городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Инициатива ветеранов была поддержана Общественной палатой Твери и предложена к утверждению депутатам гордумы.

Подписи под памятной записью в Золотой книге Твери поставили Глава города Твери Алексей Огоньков и председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Напомним, что в этом году в Золотую книгу уже делались записи. 18 ноября в бывшей аваевской лечебнице, а ныне Центре специализированных видов медицинской помощи, что на Беляковском, 54, при большом стечении тверской общественности в Золотую книгу Твери были внесены имена знаменитых благотворителей-меценатов Василия Аваева и Елизаветы Аваевой.

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