Погода в Твери: После оттепели температура опустится до -30 градусов

Во второй половине декабря погода в Твери будет морозной. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Рассказываем, какая погода во второй половине декабря в Твери, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что после оттепели температура в Тверской области опустится до -30 градусов .

В среду, 15 декабря, облачно, небольшой снег, днём -2 градуса, ночью до -2. Ближе к выходным температура продолжит повышаться, хотя будет колебаться от -5 до +1 градуса днём. Почти каждый день синоптики обещают снег.

На следующей неделе температура пойдёт на понижение. Самым холодным днём, по прогнозам синоптиков, станет 23 декабря, столбики термометров опустятся до отметки в - 30 градусов днем и до -34 градусов ночью.

Ближе к Новому году температура вновь пойдёт на повышение. В новогоднюю ночь обещают до -8 градусов мороза.

С небольшого морозца, который был в Твери в новогоднюю ночь, к Рождеству 7 января 2022 температура в Твери опустится до - 11 градусов днём, -13 градусов ночью.

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