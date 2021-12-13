80-летняя годовщина освобождения Калинина: программа празднования

Мы чтим память о тех, кто сражался и погибал за наш город, о всех павших от рук немецко-фашистских захватчиков. Фото: "КП" Архив

16 декабря в Твери отметят 80-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1941-м Калинин (ныне Тверь) стал первым областным центром, из которого выбили гитлеровцев.

В преддверии Дня освобождения Калинина «КП»-Тверь» выпустила цикл публикаций на основе документальных свидетельств и воспоминаний очевидцев и участников тех страшных боев.

Публикуем программу праздничных торжеств.

8:00 - в тверских храмах начнутся панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

9:00 - церемония возложения цветов у мемориала «Защитникам и освободителям города Калинина от немецко-фашистских захватчиков» в сквере Кирова в Пролетарском районе;

10:00 - церемонии возложения цветов:

на воинском захоронении на Рябеевском шоссе в Пролетарском районе;

на мемориальных комплексах «Смоленское захоронение», в поселке Элеватор, «Большие Перемерки», в поселке Керамический завод в Московском районе;

на братской могиле на площади Ленина в Центральном районе;

на Черкасском, Волынском и Сахаровском воинских захоронениях в Заволжском районе;

10:3-12:30, 12:30-14:00 и 19:00-20:00 - акции «Калинин наш!» в парке Победы и на улице Трехсвятской;

11:00 - церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» на площади Пушкина в Центральном районе;

11:00-20:00 - выставка фотопортретов «В одном строю» на окнах Тверского городского музейно-выставочного центра (улица Советская д. 54);

11:30 - церемония возложения цветов к Обелиску Победы и там же торжественное прохождение войск Тверского гарнизона;

12:00-17:00 - интерактивная инсталляция «На улице сегодня не стреляют» на площади перед ДК «Синтетик»;

12:00- 19:45 - трансляция документальных фильмов об освобождении Калинина, видеоматериалов с песнями о Великой Отечественной войне на большом экране на площади Победы;

16:00 - концертная программа Народного клуба любителей русских басов и квартета русских народных инструментов «Адмирал» (Москва) «Поклонимся великим тем годам» в ДК «Химволокно»;

19:45 - акция «Свеча памяти» на площади Победы;

20:00 - праздничный салют с территорий стадиона «Центральный и МБУ «Зеленстрой».