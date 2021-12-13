В Твери планируют массово снести гаражи, киоски, бытовки, заборы и теплицы

42 незаконно установленных нестационарных объекта снесут в Твери через два месяца. Фото: Лидия Шумкова

В Твери будет снесено 42 незаконно установленных нестационарных объекта. Это киоски, павильоны, гаражи, бытовки, теплицы и заборы. Информационное сообщение о готовящемся сносе опубликовала администрация города Твери на своём сайте 10 декабря. Каждый объект будет снесён в соответствии с отдельным постановлением администрации.

КАК БУДУТ СНОСИТЬ

Схема следующая. Владельцам указанных гаражей, киосков и прочих объектов надлежит избавиться от них самостоятельно: в течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о сносе они обязаны их ликвидировать (срок истечёт 10 февраля 2022 года). В сообщении также значится, что собственники должны привести место размещения объекта в первоначальное состояние. Если владельцы этого не сделают, по истечении срока их собственность снесут принудительно.

ЧТО БУДУТ СНОСИТЬ

Торговый павильон на улице Хрустальной у дома № 43.

Торговый киоск на улице Кольцевой у дома № 70.

Торговый павильон на улице Хрустальной у дома № 10.

Четырнадцать гаражей у дома № 15 по Петербургскому шоссе.

Три контейнера у дома № 15 по Петербургскому шоссе.

Два ограждения по адресу: улица Кольцевая, дом № 61.

Бытовка по адресу: улица Кольцевая, у дома № 22.

Ограждение по адресу: улица Эрнста Тельмана, у дома № 27.

Четыре гаража между домами № 5 и № 7 по улице Фурманова.

Теплица по адресу: улица Скворцова-Степанова, у дома № 91.

Ограждение по адресу: улица Скворцова-Степанова, у дома № 91.

Две теплицы по адресу: посёлок Литвинки, между домами № 3, корпус 1, и № 3, корпус 2.

Две бытовки по адресу: посёлок Литвинки, между домами № 3, корпус 1, и № 3, корпус 2.

Пять ограждений по адресу: посёлок Литвинки, между домами № 3, корпус 1, и № 3, корпус 2.

Ограждение по адресу: улица Первитинская, у дома № 10а.

Ограждение по адресу: улица Первитинская, у дома № 7.

Ограждение по адресу: улица Первитинская, у дома № 9.

ВАЖНО

Если у вас есть вопросы по сносу строений в Твери, звоните в департамент экономического развития администрации города Твери: (4822) 42-07-90.