Коронавирус в Твери, последние новости на 14 декабря 2021: поддельная молочка и здоровый образ жизни

В Тверской области всех желающих научат вести здоровый образ жизни.
Фото: Сергей МИНАЕВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 декабря 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93114 случаев заражения (+358 за сутки).
Выздоровели 82263 пациента (+420 за сутки).
На карантине - 8648 заболевших, (-62 за сутки).
Умерли 2203 человека (0).
Прививку сделали 584226 человек, за последние сутки – 366 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32 753 случаев заражения коронавирусом (+127 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7210 (+27),
Ржев - 5188 (+12),
Калининский район - 4256 (+30),
Вышневолоцкий городской округ - 3659 (+9),
Торжок - 3123 (+13),
Кимры - 2679 (+6).
Графика: Яндекс
В регионе запускается информационный проект «Тверь. СемьЯ. Здоровье». Его реализуют областные министерства демографической и семейной политики и здравоохранения совместно с Тверским государственным медуниверситетом, Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, а также местными родительскими общественными организациями.
- Два раза в месяц по понедельникам в группе Вконтакте «Тверская семья», на сайте регионального министерства демографической и семейной политики и на портале «Семейный помощник» (тверскаясемья.рф) будут публиковаться материалы по здоровому образу жизни, - сообщило областное правительство.
Большая роль в проекте отведена самим семьям. Активисты региональных родительских общественных организаций будут распространять полезную информацию через свои сайты, чаты, группы в соцсетях.
В одном из магазинов Твери отобраны пробы сливочного масла «Традиционное 82,5%». Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку и выявили в составе продукта жиры немолочного происхождения.
Молочная продукция произведена на предприятиии в Московской области.
Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.
Графика: ПТО