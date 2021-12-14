Коронавирус в Твери, последние новости на 14 декабря 2021: поддельная молочка и здоровый образ жизни

В Тверской области всех желающих научат вести здоровый образ жизни. Фото: Сергей МИНАЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93114 случаев заражения (+358 за сутки).

Выздоровели 82263 пациента (+420 за сутки).

На карантине - 8648 заболевших, (-62 за сутки).

Умерли 2203 человека (0).

Прививку сделали 584226 человек, за последние сутки – 366 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32 753 случаев заражения коронавирусом (+127 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7210 (+27),

Ржев - 5188 (+12),

Калининский район - 4256 (+30),

Вышневолоцкий городской округ - 3659 (+9),

Торжок - 3123 (+13),

Кимры - 2679 (+6).

Графика: Яндекс

В регионе запускается информационный проект «Тверь. СемьЯ. Здоровье». Его реализуют областные министерства демографической и семейной политики и здравоохранения совместно с Тверским государственным медуниверситетом, Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, а также местными родительскими общественными организациями.

- Два раза в месяц по понедельникам в группе Вконтакте «Тверская семья», на сайте регионального министерства демографической и семейной политики и на портале «Семейный помощник» (тверскаясемья.рф) будут публиковаться материалы по здоровому образу жизни, - сообщило областное правительство.

Большая роль в проекте отведена самим семьям. Активисты региональных родительских общественных организаций будут распространять полезную информацию через свои сайты, чаты, группы в соцсетях.

В одном из магазинов Твери отобраны пробы сливочного масла «Традиционное 82,5%». Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку и выявили в составе продукта жиры немолочного происхождения.

Молочная продукция произведена на предприятиии в Московской области.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.