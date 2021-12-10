В Твери сняли ролик о мирном воине, которого не сломило случившееся с ним на войне

Александр очень любит ездить на велосипеде. И просто так и не просто - он занимается триатлоном. Фото: Youtube/"Движение вверх"/скриншот

Мужчина сам вскапывает огород, делает различные мелкие дела по дому, плавает, ездит на велосипеде, занимается триатлоном… «Что тут такого?» - спросите вы. Дело в том, что делает он все это без кистей. И не хуже, а то и лучше людей с целыми руками.

Мотивирующий ролик об этом мужчине - тверичанине Александре Иванове - вышел на днях на Youtube-канале «Движение вверх».

Как мы уже писали, его вместе с видеооператором Дмитрием Рюжановым ведет наш хороший знакомый, герой многих публикаций, боровшийся и победивший онкозаболевание Артём Алискеров.

На этом канале вышло уже больше 10 историй о людях, которые не сдаются, несмотря на тяжелые болезни, испытания, травмы, а продолжают жить, любить жизнь…

Как рассказал Александр Иванов, ему заново пришлось учиться жить после того, как в 1993 году при выполнении боевого задания (во время грузино-абхазского конфликта), он - солдат-срочник - подорвался на мине.

Александр оказался между жизнью и смертью, а придя в себя после реанимации, увидел, что у него нет кистей рук.

Александр мог лишиться еще и ноги, но ее спасли врачи при помощи аппарата Елизарова.

Александр рассказал, как он учился жить заново. Фото: Youtube/"Движение вверх"/скриншот

Мужчина вспоминает, как удивлялся тогда врач: после таких ранений шансы выжить невелики. Но он смог. По словам Александра, это заслуга его отца, который с детства приучал сына к спорту и закаливал его.

- Мой отец - кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, он поставил меня в шесть лет на лыжи, обтирал снегом, летом мы с ним бегали. Все это укрепило мое здоровье, - рассказывает Александр.

При помощи специального протеза, в который можно вставлять ручку и писать, он даже сумел самостоятельно закончить университет, хотя преподаватели сначала очень сильно сомневались, что Александр сможет записывать лекции…

После возвращения домой искалеченный солдат нашел и свою любовь. Девушка полюбила его, причем в момент знакомства на дискотеке, когда они танцевали, даже не заметила его изъян. В итоге они поженились. Родилась дочь. Ей сейчас уже 21 год. Она, как и отец, очень любит плавать, занимается этим профессионально.

Про плавание отделительный рассказ. С него и началось восхождение Александра в спорте, несмотря на то, что у него уже не было кистей.

Он рассказывает, что из-за любви к плаванью продолжил ходить в бассейн, даже вернувшись с войны покалеченным. Там одна молоденькая девушка-инструктор, глядя на его неловкие попытки плавать, показала ему правильную технику. Александр поплыл. И это помогло ему не захандрить. В итоге его сначала позвали на параспартакиаду, где он проплыл 25 метров и с ходу взял бронзу. Затем уже пошли и более серьезные турниры.

К примеру, на первом чемпионате России среди спортсменов с ограничениями по здоровью он занял второе место.

А потом увлекся велосипедом. Сам разработал держатели для управления рулем. Позже начал заниматься еще и триатлоном:

- На моих первых соревнованиях, помню, 300 метров плыли, 10 км ехали и 2500 метров бежали - с этого момента и начался мой путь в триатлоне.

Артем Алискеров в разговоре со мной отметил, что ролик об этом настоящем мужчине появился благодаря Дмитрию Рюжанову: это он вышел на Александра.

- От общения с Александром я прямо кайфанул: это очень открытый человек с очень мощным стержнем, действительно мирный воин, - поделился со мной впечатлениями Артем.

Он также рассказал о будущем канала, о том, что сейчас вместе с Дмитрием набирает новые истории для «Движения вверх»:

- Формат немного изменится. Мы будет снимать ролики на остросоциальные темы. Появится также дополнительный канал. Я там будут снимать коллаборации с известными российскими спортсменами, например, со знаменитой именитой биатлонисткой Ольгой Зайцевой. Это все будет направлено на пропаганду донорства костного мозга.

Мы писали про то, как важно Артему продвигать эту актуальную для нашей страны тему.

Дело в том, что в России очень медленно развивается донорство костного мозга. Оно необходимо для спасения людей с раком крови - лейкозом. Артем сам боролся с этим онкозаболеванием... Наши регистры доноров всё никак не могут дойти до отметки в 200 тысяч человек при том, что, допустим, в Германии их 9 миллионов. Представляете, какой разрыв? А для того, чтобы пополнить регистр потенциальных доноров, нужно всего лишь сдать 5 мл крови. Сама процедура забора костного мозга сложнее, но в ней нет ничего болезненного и опасного для человека.

По словам Артёма Алискерова, главная проблема заключается в том, что нет никакой информации, население совершенно не осведомлено в этом вопросе.

Не так давно Артем совершил восхождение на Эльбрус, а теперь готовится к ультрамарафону по льду Байкала. Фото: VK/Артем Алискеров/коллаж

Я спросил Артема и о том, как продвигается его подготовка к ультрамарафону по зимнему Байкалу. Этот проект также затеян для пропаганды донорства костного мозга.

- Продолжаю готовиться, тренируюсь, все хорошо, все по плану, - ответил он.

А также неожиданно упомянул о планах по восхождению на Килиманджаро в Африке. Но об этом пока рано рассказывать…