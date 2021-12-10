Новый год в Твери: Какие продукты можно купить заранее, не дожидаясь ажиотажного подъёма цен

Новый год без застолья? Нонсенс! Фото: Олег ЗОЛОТО

Цены на продукты и без того кусаются, а перед праздниками вообще звереют. Продовольственная инфляция в стране, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, уже достигла двузначных значений, но к Новому году традиционно цены взлетят ещё.

Учёные прогнозируют, что в канун праздников цены на продукты поднимутся в среднем на семь процентов, а общий рост цен на новогодние товары составит не менее трёх процентов. Ничего не поделаешь: новогоднее застолье - та из наших скреп, что объединяет всех без исключения.

Не разориться, собирая праздничный стол, поможет «КП»-Тверь». Мы подобрали информацию о том, какие продукты можно успеть купить уже сейчас, заранее, не дожидаясь предновогоднего ценового бума.

Понятно, что мандарины - обязательный элемент праздничного стола - за две недели до нового года не купишь: не долежат. То же касается винограда, бананов, помидоров, огурцов, хлеба, зелени. Зато консервы, солёную рыбу, алкоголь, мясо (под заморозку, конечно) покупать уже пора. Вот примерный список продуктов и средние цены на них в тверских магазинах:

Красная икра, 95 г - от 329,99 до 549 руб.

Шпроты, 160 г - от 79,90 до 124,90 руб.

Сырокопчёная колбаса - от 199,99 до 714,50 руб. за палку.

Ананас - от 109,90 до 203,98 руб./кг.

Морковь - от 12,99 до 29,90 руб./кг.

Картофель - от 32,90 до 67,98 руб./кг.

Репчатый лук - от 19,99 до 29,90 руб./кг.

Свёкла - от 32,90 до 35,99 руб./кг.

Сельдь - от 81,99 до 109,90 за банку.

Красная рыба в вакууме - от 129,99 до 378,99 за упаковку.

Свинина, карбонад - от 401,79 до 437,5 руб./кг.

Свинина, окорок - от 279,90 до 410,79 руб./кг.

Курица, тушка - от 155,99 до 206,99 руб./кг.

Зелёный горошек - от 44,99 до 91,90 руб.

Консервированная кукуруза - от 44,99 до 89,90 руб.

Маринованные огурцы - 64,49 до 169,90 руб.

Оливки - от 64,99 до 99,90 руб.

Соки, нектары - от 58,99 до 89,90 руб.

Заранее, конечно, можно купить и алкоголь («КП»-Тверь» - за здоровый образ жизни!). Бутылка отечественного игристого или сухого вина вполне приемлемого качества из Нового Света обойдётся в сумму до 350 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

КАК СОХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ

Чтобы дольше сохранить картошку, морковь и фрукты, положите их в сухое и прохладное место. Овощи лучше всего держать в корзине, деревянном ящике или бумажном пакете. Свёклу, репчатый лук и морковь можно положить в холодильник.

Ананас лучше всего сохранится при комнатной температуре в хорошо вентилируемом помещении, если завернуть его в бумагу, в которой нужно сделать отверстия.

Красная рыба в вакуумной упаковке и селёдка хранятся в холодильнике обычно не более 35 суток.

Чтобы правильно заморозить мясо, заверните его в пергаментную бумагу или пищевую плёнку, упакуйте в полиэтиленовый пакет и выдавите из него воздух. Для пущей надежности пакет можно завязать или запаять утюгом.

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