Энергоблок №2 Калининской АЭС за 35 лет работы выработал свыше 245 млрд кВтч электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

За 35 лет он произвел свыше 245 млрд кВтч электроэнергии, что превышает годовое потребление всех регионов, входящих в состав Центрального Федерального округа России.

С пуском второго энергоблока завершилось строительство первой очереди Калининской АЭС, состоящей из блоков «малой» серии. Проектные решения, реализованные на них, стали основой для разработки серийных энергоблоков.

Многие инновационные разработки, успешно внедренные на блоках первой очереди Калининской АЭС, были тиражированы на другие российские атомные станции. В их числе – уникальные работы по повышению надежности парогенераторов.

Это позволило эксплуатировать их без замены в течение всего проектного срока службы, а проведенное комплексное обследование и расчеты на прочность позволили продлить срок службы парогенераторов до 60 лет.

На данный момент они находятся в строю уже более 300 тысяч часов. Это значимый результат, которому нет аналогов в мире среди атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами.

В 2017 году, успешно отработав 30 лет, энергоблок №2 получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию в продленном сроке еще на 21 год. Этому предшествовало выполнение целого ряда подготовительных мероприятий, включая полную модернизацию третьей системы безопасности, замену комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора, аппаратуры автоматического контроля нейтронного потока, конденсатора турбины и др. Сегодня блок отвечает самым современным международным требованиям.

«Надежная работа Калининской АЭС обеспечивает энергетическую безопасность Тверской области – более 80% выработанной в регионе электроэнергии производится на атомной станции, – отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов. – Предприятие вносит весомый вклад в формирование долгосрочной экономической устойчивости территории, существенно влияет на стандарты жизни населения, служит дополнительным гарантом благополучия жителей всего региона».