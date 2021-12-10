«Скорая помощь для наших прав»: Итоги пятилетней работы Уполномоченного по правам человека в Тверской области

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. Фото: ombudsman-tver.ru

Деятельность правозащитных организаций сегодня имеет особое значение. Правозащитников объединяет стремление противостоять несправедливости, желание восстановить нарушенное право. В Тверской области задача защиты наших прав возложена на регионального Уполномоченного по правам человека. В этой должности с 5 декабря 2016 года работает Надежда Егорова. К Дню прав человека в беседе с «КП»-Тверь» Надежда Егорова подвела основные итоги своего пятилетнего труда.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

- Выявляя факты неуважения к человеку и его правам, мы должны руководствоваться нормами морали, быть принципиальным, ответственным, справедливым. Я глубоко убеждена в том, что все грани правозащитной деятельности должны быть посвящены обретению доверия людей, - говорит Надежда Егорова. – Увы, к уполномоченному по правам человека зачастую обращаются люди, которые уже исчерпали все иные возможности защитить свои права и свободы. Иногда мы работаем, как скорая помощь – когда требуется незамедлительное принятие каких-либо мер.

За пять лет в адрес Надежды Александровны поступило более 10000 обращений. И, как отмечает уполномоченный, большинству проблем удаётся найти решение.

-Было решено много проблем конкретных людей – по защите их жилищных прав, прав на медицинскую помощь, реабилитацию, и других. Так, например, после проведенного мониторинга избирательных участков, некоторые из них нам удалось перенести на первые этажи зданий, чтобы сделать их доступными для инвалидов, - рассказывает Надежда Егорова.

ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ

Примеров решения реальных проблем множество: это помощь в получении детских пособий, предоставление жилья детям - сиротам, социализация людей, освободившихся из мест лишения свободы.

Жительница Бежецкого района, только обратившись к Надежде Егоровой, смогла добиться для своего мужа, лежачего инвалида, средства реабилитации. И случай это не единичный.

Иногда уполномоченному приходится буквально «устраивать» пациента к врачу.

- Одна заявительница потом говорила: «Вы буквально дали мне новую жизнь», - вспоминает Надежда Егорова. - Это очень ценно.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КОРОНАВИРУС

- Последние два года были особенно напряжёнными. Приходилось в ручном режиме решать множество вопросов, связанных с возможностью людей попасть в медучреждения, получить лекарства, - продолжает Надежда Егорова. - Но я хочу поблагодарить медицинское сообщество. Нам вместе действительно удалось добиться решения многих проблем. В дни, когда скорая помощь просто не справлялась с потоком пациентов, совместными усилиями нам удавалось решить проблемы тех, кто к нам обратился.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

По самым актуальным вопросам Уполномоченный готовит специальные доклады. В них содержится подробное исследование проблемной темы и пробелов в законодательстве, а также рекомендации по изменению ситуации. В том числе – предложения о внесении изменений в законы, как местные, так и федеральные.

За время работы Надеждой Егоровой были изданы спецдоклады о защите прав пациентов, оказании бесплатной юридической помощи гражданам, ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, соблюдении прав инвалидов на доступность жилых помещений и другие.

Большое внимание Надежда Егорова уделяет правовому просвещению жителей Тверской области. С 2017 ею введена новая форма такой работы – тематические онлайн-конференции с приглашением специалистов различных министерств и ведомств.

ПЛАНЫ

Губернатор Тверской области представил в Законодательное собрание региона кандидатуру Надежды Егоровой на новый срок в должности.

- Конечно, есть над чем работать дальше. Это диспансеризация и реабилитация лиц, перенёсших ковид, трудоустройство инвалидов, в том числе слепых и слабовидящих жителей Тверской области. Мы продолжим заниматься проблемами паллиативной помощи, созданием доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и, конечно, правовым просвещением граждан.