Коронавирус в Твери, последние новости на 10 декабря 2021: осторожнее на дорогах и Солнце «с ушами»

Парагелий - это явление нечасто встретишь на небосклоне, а вот ДТП на дорогах региона предостаточно. Фото: ГИБДД по Тверской области, газета «Вышневолоцкая правда»

Последние новости о коронавирусе в Твери на 10 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 670 случаев заражения (+361 за сутки).

Выздоровели 80669 пациентов (+ 558 за сутки).

На карантине - 8815 заболевших, (-207).

Умерли 2186 человек (+10).

Прививку сделали 578 570 человек, за последние сутки – 2617 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32264 случая заражения коронавирусом (+132 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7108 (+19),

Ржев - 5108 (+19),

Калининский район - 4190 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 3617 (+14),

Торжок - 3036 (+16),

Кимры - 2650 (+14).

Графика: Яндекс

Череда серьёзных аварий на трассах региона и нагрянувшие декабрьские морозы - Госавтоинспекция по Тверской области обратилась к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

- Выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков, - призывают в ГИБДД. - Особое внимание проявляйте при движении по эстакадам, мостам и путепроводам. Воздержитесь от поездок на автомобилях с летней резиной.

Пешеходов просят исключить выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток носите предметы со световозвращающими элементами, чтобы водители могли вас заметить.

В морозный день 9 декабря жители Вышнего Волочка наблюдали в небе необычное атмосферное явление - паргелий или, иначе говоря, "ложное" Солнце. Кто-то называет его Солнце "с ушами".

Фотография опубликована в группе газеты "Вышневолоцкая правда" в соцсети.

Паргелий - одна из разновидностей гало (его жители Тверской области наблюдают часто). Паргелий - явление более редкое и возникает в момент восхода или заката, когда лучи Солнца отражаются от мельчайших кристаллов льда.

На фото заметить фрагменты радужного круга вокруг Солнца можно, если чуть-чуть приглядеться.