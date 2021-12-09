Коньки, ватрушки, лыжи, санки: зимний отдых в Твери

На площади Славы только начинают заливать площадку для организации катка. Фото: Александр СОРОКИН

Начало зимы в столице Верхневолжья выдалось что надо - с морозцем, подчас довольно крепким. Горожанам хочется зимних забав: покататься на коньках, пронестись с горки на ватрушках (или, говоря по-модному, на тюбингах), на санках, встать на лыжи… Люди интересуются, где же можно насладиться по-настоящему зимним досугом в Твери?

Начнем с катков под открытым небом. Пока с ними в городе напряженка. А меж тем вопрос назрел: когда откроются уличные катки?

Залиты дорожки для массовых катаний на коньках в парке Победы. Как нам стало известно, официально каток планируется открыть уже в эту субботу.

Каток на стадионе спорткомплекса «Планета» при Тверском вагонзаводе должны подготовить к открытию на следующей неделе. Ориентировочно там можно будет покататься на коньках со среды.

Приступают к заливке катка у Физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова в микрорайоне «Южный». Правда, когда конкретно его откроют, нам в администрации ФОКа пока ответить не смогли. Но сказали, что в эти выходные точно нет.

Начата заливка ледовой площадки для катания на коньках на площади Славы и у Дворца детей и молодежи. Однако ждать открытия в эти выходные не приходится. Но на следующей неделе это весьма вероятно.

Один из самых больших по площади открытых катков, если не самый большой, организуют на Тверском ипподроме. Там в администрации нам сообщили, что приступили к заливке, однако назвать точную дату открытия катка также затруднились. Сказали, что, скорее всего, это произойдет на следующей неделе.

А вот в горсаду каток организовывать пока не планируют.

Что ж, декабрь удивил ранними морозами всех, оттого и открытые катки пока не все готовы.

Зато в городе продолжают функционировать несколько крытых катков в спорткомплексах «Орбита», «Юбилейный», «Кристалл».

В «Орбите» (Петербургское ш., 33, корп. 1) каток для массовых катаний открыт в понедельник, среду и пятницу с 20:15 до 21:15, в субботу с 12:45 до 13:45, в воскресенье с 14:00 до 15:00. При этом в выходные на катке организуют светомузыкальную программу (14+) с 19:15 до 20:15.

В «Юбилейном» (Краснофлотская наб., 3) каток открыт ежедневно: по будням с 20:15 до 21:15, по субботам с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00, по воскресеньям с 19:00 до 20:00.

В «Кристалле» (ул. Паши Савельевой, д. 44, корпус 1) каток работает в среду, четверг, пятницу с 20:15 до 21:15; субботу и воскресенье с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00.

Во всех спорткомплексах стоимость катания за час: для взрослых - 200 рублей, для детей до 14 лет - 150, для детей из многодетных семей до 18 лет - бесплатно. Прокат коньков - 100 рублей.

Есть возможность в Твери по-зимнему и бесплатно развлечься на горках. Прихватив ватрушки или санки, можно покататься с большой горки на городском пляже на набережной Афанасия Никитина.

Если хотите погонять на лыжах или опять же покататься с горки на тюбингах (но уже платно), то недалеко от Твери в районе железнодорожной станции Чуприяновка есть отличная лыжная база СШОР «Тверь». Там, кстати, и каток есть, а еще можно покататься на санях, прикрепленных к снегоходу.

В пункте проката всегда в наличии: лыжный инвентарь, тюбинги и ледянки, коньки.

Цены за час зимних удовольствий варьируются от 50 до 300 рублей.

В будни там двери всегда открыты для всех с 10:00 до момента, когда начинает темнеть (тогда не пускают, поскольку можно заблудиться в темноте).

В выходные там периодически проходят соревнования по лыжным гонкам, так что лучше заранее узнать подробности на сайте базы.

Ну и, конечно, можно встать на лыжи по готовой лыжне или самому протоптать лыжню в пригороде Твери. И вам удовольствие, и другие лыжники добрым словом вспомнят. Будьте здоровы!