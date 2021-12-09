Аномальные морозы покинут Тверь

Какой бы ни была погода, главное, чтобы внутри было тепло! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первую половину декабря считают предзимьем. Но в этом году двенадцатый месяц с ходу начал лютовать: температура держалась примерно на 10 градусов ниже нормы.

- Зима остаётся с нами. Но температура всё-таки будет плавать, - заинтриговала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Суббота выдастся прекрасной, если вы не боитесь морозца. Облачно с прояснениями, без осадков. Днём -13…-14 градусов. Атмосферное давление высокое - 761 мм рт. ст. Ночь с субботы на воскресенье будет уже теплее предыдущих: -12.

- Воскресным днём будет больше облаков и может потеплеть едва ли не до нуля градусов. Ветер усилится до 6 метров в секунду, - предупреждает Наталья Сердитова. - Мы находимся под действием антициклона, но близость циклонического атмосферного фронта спровоцирует подъём температуры и осадки.

Снег возобновится в начале рабочей недели. Днём -3, ночами -6…-7 градусов. Атмосферное давление понизится, но останется выше нормы: 755-756 мм рт. ст.

В целом неплохо, лишь бы без декабрьских ливней. В субботу, утеплившись, можно погулять, а в хмурое воскресенье побегать по магазинам. Главное - одевайтесь по погоде!

Отправляясь на прогулку морозным днём, помните сами и научите детей: дышать на улице можно только носом. Этот орган дан нам не случайно. Пускай кажется, что дышать ртом «теплее», но только нос умеет согревать холодный воздух.

Нос замёрз? Не беда. Подышите немного в шарфик, согрейтесь. Но не забудьте после промокнуть лицо салфеткой, чтобы на нём не осталось влаги - иначе можете обморозиться. Кстати, сейчас в продаже есть специальные балаклавы из технологичных тканей для детей и взрослых. Они прикрывают нос и рот и хорошо отводят лишнюю влагу. Гуляйте чаще и будьте здоровы!