Коронавирус в Твери, последние новости на 9 декабря 2021: остановка работы мобильных пунктов вакцинации и красные трусы Клишиной

Мобильный пункт вакцинации и фото Клишиной в бикини. Фото: Александр ЖМУЛИН; Instagram/dariaklishina
Последние новости о коронавирусе в Твери на 9 декабря 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 309 случаев заражения (+360 за сутки).
Выздоровели 80111 пациентов (+ 406 за сутки).
На карантине - 9022 заболевших, (-54).
Умерли 2176 человек (+8).
Прививку сделали 575 909 человек, за последние сутки – 2377 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32135 случаев заражения коронавирусом (-18 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7089 (+16),
Ржев - 5089 (+26),
Калининский район - 4172 (+6),
Вышневолоцкий городской округ - 3603 (+5),
Торжок - 3020 (+20),
Кимры - 2636 (0).
Графика: Яндекс
С 9 декабря в Твери временно останавливается работа мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в связи с погодными условиями. Об этом на своей страничке в соцсети сообщила Детская областная больница. Информацию "КП"-Тверь" подтвердили в пресс-службе Правительства Тверской области.
Вакцинироваться по-прежнему можно в стационарных пунктах - в медучреждениях и торговых центрах Твери.
К новостям культурно-светским: уроженка Твери, спортсменка Дарья Клишина показала сексуальные фото в купальнике. Посты она опубликовала в своем официальном аккаунте в "Instagram".
В настоящее время легкоатлетка отдыхает на острове Сан-Бартелеми на Карибском море.
Но подписчиков восхищают не великолепные пейзажи, а сама Даша.
- Безупречная Даша, совершенная, - пишут в комментариях мужчины из разных уголков планеты.
На одном из отпускных снимков Дарья в красном купальнике изящно изогнулась у скалы и показала татуировку на ягодице, на другом кадре - скромно сидит на фоне моря в белом бикини, с улыбкой глядя в даль.
- Даша, классно выглядишь, - нахваливают спортсменку подписчики.
Поклонников и воздыхателей у Дарьи Клишиной хватает. В ноябре 2021 года она вошла в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала "Максим" и заняла 77 место.
Дарья Клишина отдыхает на острове Сан-Бартелеми Фото: instagram.com/dariaklishina
Графика: ПТО