Здесь ёлки не растут: В Тверской области срубить зелёную красавицу на Новый год не получится

Ёлочка - твой друг, не губи её! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срубить на Новый год ёлочку под самый корешок - это, друзья, правонарушение. И никаких законных способов добыть самостоятельно ель на свой домашний праздник в Тверской области нет.

В некоторых регионах РФ разрешено рубить ёлки на специально отведённой территории - официально и законно, получив разрешительный документ и оплатив услугу. Но не в Тверской области. Это вполне конкретно обозначили «КП»-Тверь» в региональном Минлесхозе. Никаких порубочных билетов у нас не выдают, делянок под рубку новогодних елей на территории области не выделено: бережём природные ресурсы.

Однако для тех, кого не радуют импортные пихты и ели, продающиеся на ёлочных базарах, раньше был иной вариант. Областное предприятие «Тверьлес» в преддверии Нового года традиционно торговало нашими, родными, ароматными ёлочками в посёлке Сахарово. Увы, в этом году зелёных красавиц там продавать не будут.

- С прошлого года нам это запрещено на законодательном уровне… Ёлки можно будет купить только на официальных ёлочных базарах, - сказали нам по телефону, добавив, что на тверские ёлочные базары «Тверьлес» ёлки также не поставляет.

Выходит, что довольствоваться придётся только ёлками с базаров. В начале декабря через руки сотрудников Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям прошло 48 910 елей и пихт из Дании и Польши. Судя по всему, они и поступят на наши базары. Ёлочки не такие ароматные, как наши, но что поделать...

Все импортные деревца прошли фитосанитарный контроль, никаких паразитов и прочих гадостей специалисты на них не обнаружили. Оценить их мы сможем уже скоро: ёлочные базары в Твери традиционно открываются 20-22 декабря.

НА ЗАМЕТКУ

Что грозит за незаконную рубку

Если вы всё-таки решили под покровом ночи срубить для своей семьи ёлочку-другую, помните: это может нанести ущерб не только природе, но и вашему бюджету.

Незаконная рубка ели карается штрафом от трёх до четырёх тысяч рублей. Тот, кто пойдёт добывать ёлку с бензопилой или прикатит в лес на самоходной технике, заплатит 4-5 тысяч рублей штрафа, ёлку конфискуют. Технику в некоторых случаях также могут конфисковать.

В общем, как в той песне: не рубите, мужики, не рубите!