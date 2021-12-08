Досуг в Твери с 8 по 15 декабря: Музыка из «Игры престолов», «Краски мира», магическая Калевала и винтажная игрушка на Новый год

Залы ждут публику. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Тверская филармония вновь приглашает любителей музыки на на несколько интересных концертов. Отметим, что купить билеты на них подросткам можно по «Пушкинской карте».

9 декабря в 18:30 на сцену филармонии выйдет великолепный мастер игры на виолончели Марк Дробинский из Франции. Он не так давно уже выступал в твери. Публике так понравилось. Что решили повторить. Марк с радостью откликнулся на приглашение.

Подыграет виолончелисту губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков).

В программе: К. Сен-Санс, концерт для виолончели с оркестром №1, ор. 33; а также ставшая знаменитой на мир сюита Р. Джавади на тему из суперпопулярного сериала «Игра Престолов».

Стоимость билетов: 300-500 рублей.

1 декабря в 12:00 в малом зале филармонии состоится концерт «Краски мира».

Музыкальные произведения Р. Мартинеса, Л. Боккерини, В. Раду, А. Пьяццоллы и других замечательных композиторов планеты Земля исполнит Струнный квинтет «Ad Libitum» и лауреатыты международных конкурсов Татьяна Николаенко (гитара), Александр Ипполитов (ударные), Ольга Орлова (фортепиано).

Ведущая программы - культуролог Татьяна Левина.

Стоимость билетов: 350 рублей.

14 декабря в 18.30 филармония приглашает на концертная «О серьёзном и не очень».

Выступит один из лучших камерных ансамблей России «Rusquartet».

Помимо классического квартетного репертуара – от Гайдна, Моцарта и Бетховена до Шостаковича, Бартока и Шёнберга – коллектив активно пропагандирует музыку современных авторов, «открывает» не известные ранее опусы именитых композиторов, изменяя при этом привычные рамки квартетного репертуара.

В программе: Л. ван Бетховен, струнный квартет оp.59 N1; П.И. Чайковский, струнный квартет B-dur; А. Шор, «Морские пейзажи»; В. Кладницкий, сюита к кинофильму «Квартет Гварнери».

Стоимость билетов: 400 рублей.

Возрастные ограничения на все концерты: 6+

Не забывайте про маски, без них вход в филармонию запрещен. Коронавирус не дремлет.

СПЕКТАКЛИ

Магия северного эпоса

10 декабря во ДК «Пролетарка» пройдет премьера хореографического спектакля «Магия Калевалы» от АНО "Формула таланта" и студии "Эстель" при ТвГТУ.

Публику приглашают на костюмированную красочную постановку по мотивам финно-угорского эпоса. Проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Подготовка к премьере шла ежедневно на протяжении нескольких недель.

Помимо собственно спектакля, гостей вечера карельской культуры в ДК «Пролетарка» ждут мастер-классы по карельскому языку, созданию травяных чаев, настольным играм и ковроткачеству.

Сбор гостей - в 17.30. Начало мастер-классов - в 17.45, спектакля - в 19.00.

Вход свободный.

Мероприятие пройдет с соблюдением масочного режима и других антиковидных мер.

Возрастные ограничения: 6+

МАСТЕР-КЛАССЫ

Елочная игрушка в ретро-стиле

Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает 12 декабря в 12:00 на мастер-класс «Винтажная ёлочная игрушка».

Начинаем подготовку к Новому году! И для начала - создадим елочное украшение в винтажном стиле, которое обязательно покорит всех своим благородством и изяществом.

Цена билета: 350 рублей. Можно заказать в режиме онлайн на сайте выставочного центра.

Возрастные ограничения: 12+