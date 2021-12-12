Коронавирус в Твери, последние новости на 12 декабря 2021: ковчег с мощами Николая Чудотворца и Рождественская ярмарка

Поклониться частице мощей Николая Чудотворца можно в Твери до 19 декабря, а ярмарка будет работать до 9 января. Фото: VK/ город Тверь

Последние новости о коронавирусе в Твери на 12 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 396 случая заражения (+363 за сутки).

Выздоровели 81452 пациента (+387 за сутки).

На карантине - 8741 заболевших, (-31).

Умерли 2203 человека (+10).

Прививку сделали 582 682 человека, за последние сутки – 1642 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32507 случаев заражения коронавирусом (+117 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7155 (+30),

Ржев - 5153 (+25),

Калининский район - 4215 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 3636 (+8),

Торжок - 3082 (+25),

Кимры - 2665 (+4).

Графика: Яндекс

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца прибыл в Тверь в Александро-Николаевский собор, что на Привокзальной площади. Об этом сообщили в Тверской епархии.

Николай Угодник является одним из самых почитаемых святых всего христианского мира. Например, только в календаре Русской православной церкви существует три праздничных дня, кроме того его имя поминается на каждой четверговой будничной службе. Число посвященных святому храмов уступает только Пресвятой Богородице, а имя Николая было до революции одним из самых популярных в Российской империи. Святитель считается покровителем путешественников, мореплавателей, сирот и заключенных.

У верующих будет возможность помолиться перед мощами одного из самых почитаемых в православном мире святых – до 19 декабря.

Рождественская ярмарка заработала в Твери 11 декабря. Торговля идёт в специально установленных вдоль пешеходной улицы домиках-павильонах. Как сообщает городская администрация, торгуют на ярмарке при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Рождественская ярмарка будет работать до 9 января 2022 года ежедневно с 11:00 до 20:00 вечера. 1 и 2 января - выходные дни.

Жители и гости города смогут приобрести сувениры, подарки, сладости и горячие напитки