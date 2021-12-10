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Общество9 декабря 2021 22:00

Погода на Рождество 2022 в Твери: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода на Рождество 2022 в Твери
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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О погоде на 7 января 2022 рассказали синоптики.

О погоде на 7 января 2022 рассказали синоптики.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Рассказываем, какая погода на Рождество 2022 в Твери, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что в целом, январь в Верхневолжье будет не таким уж и холодным.

С небольшого морозца, который был в Твери в новогоднюю ночь, к Рождеству 7 января 2022 температура в Твери опустится до - 11 градусов днём, -13 градусов ночью. Синоптики прогнозируют небольшой снег и усиление ветра.

Так что, отправляясь на рождественские службы в храмы, одевайтесь теплее и не забывайте про маски.

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