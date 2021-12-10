Погода на Рождество 2022 в Твери: что обещают синоптики

О погоде на 7 января 2022 рассказали синоптики.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Рассказываем, какая погода на Рождество 2022 в Твери, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что в целом, январь в Верхневолжье будет не таким уж и холодным.
С небольшого морозца, который был в Твери в новогоднюю ночь, к Рождеству 7 января 2022 температура в Твери опустится до - 11 градусов днём, -13 градусов ночью. Синоптики прогнозируют небольшой снег и усиление ветра.
Так что, отправляясь на рождественские службы в храмы, одевайтесь теплее и не забывайте про маски.
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