49 объектов и «лист ожидания»: АИП-2022 затронет 24 муниципалитета Тверской области

В большом зале областного правительства состоялось очередное заседание. Фото: ПТО

7 декабря на заседании регионального правительства была представлена адресная инвестиционная программа (АИП) Тверской области на 2022-й и плановые 2023 - 2024 годы. По сравнению с 2021-м, когда в АИП было включено 69 объектов, в 2022-м их количество меньше - 49. Зато больше, чем в первый ковидный год, когда было 38.

Однако предусмотрено дальнейшее увеличение объемов программы.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя, открывая заседание, сообщил, что в адресную инвестпрограмму вошли как уже реализуемые, так и новые приоритетные объекты, имеющие важное социально-экономическое значение.

Реализация планов АИП по 49 объектам распространится на 24 муниципалитета региона.

На 2022 год объемы финансирования АИП запланирован в размере 8,15 млрд рублей. Это немногим больше, чем в 2020-м. Однако уже в 2023-м, по расчетам Минэкономразвития региона, объем средств в АИП возрастет до 10, 43 млрд, а в 2024-м - до 13,45 млрд.

Свыше 60% предусмотренных на реализацию АИП средств в 2022 году пойдут на ремонты и реконструкции дорог и объектов ЖКХ.

В дорожной отрасли в первую очередь речь идет о строительстве транспортной хорды между трассами Москва - Санкт-Петербург и Москва - Рига, подъезда к городу Ржеву, трасс к инвестиционным и туристическим объектам. А также, конечно, о реализации проекта по возведению Западного моста в Твери.

С докладом выступил зампред областного правительства, министр экономического развития Иван Егоров. Фото: ПТО

В АИП на три следующих года прописаны расходы на строительство объектов в рамках газификации юго-западных и северо-восточных территорий Тверской области. В том числе - новых газовых котельных, а также реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 муниципалитетах. Будут введены газовые сети в Красном Холме, Нелидово, Оленино, построены станции водоподготовки в Куженкино Бологовского района, Лихославле, Калашниково и других территориях.

В рамках АИП, как мы уже писали, будут или уже строятся Детская областная больница (ее должны сдать до 2024 года), новое здание для Бежецкой ЦРБ, четыре детских поликлиники в Кимрах, Торжке и Твери, взрослая поликлиника в Старице, амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе. Кроме того. В программе заложены средства на реновацию Бологовской ЦРБ и другие объекты в здравоохранении.

В сфере образования по АИП планируется достроить и сдать школу на 1224 места в микрорайоне «Южный» Твери, а также открыть новые детсады в областном центре, Вышнем Волочке и некоторых других других территориях.

В сфере физкультуры и спорта первостепенные объекты строительства - это центры гребных видов спорта, крытый футбольный манеж в Твери,.

В сфере культуры - ремонты сельских ДК.

Помимо этого, по АИП продолжатся работы по строительству порта и другой инфраструктуры в устье Шоши в Конаковском районе в рамках проекта туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Сюда же относится и объявленные правительством региона планы по созданию новой железнодорожной ветки до Завидово.

Игорь Руденя поручил завершить все конкурентные процедуры по объектам АИП в первом квартале следующего года.

Губернатор отметил важное ноу-хау - в этом году в проекте АИП на годы вперед впервые сформирован «лист ожидания». В нем отражены дополнительные объекты, будут включаются в программу при выделении дополнительных средств. Зачем? Это позволит заранее готовить необходимую документацию.