Новый год-2022 в Твери: Как задобрить Чёрного тигра блюдом за 800 рублей

Как семью удивить и без копейки не остаться - классическая новогодняя задачка. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

2022 год по восточному календарю - год Чёрного (или голубого) водяного тигра. А тигр любит мясо - тут без вариантов. За одним исключением - не говядину. Есть легенда о том, как бык победил тигра, так что не будем злить символ наступающего года. Баранину любят не все, да и достать её сложнее, а значит, готовим из свинины (для тех, кому она противопоказана, будет бонусный рецепт из индейки).

А ещё тигр наряду со львом - персона в царстве зверей августейшая. Значит, и стол на Новый год должен быть соответствующим. Мясо в королевской подаче? Конечно, это свинина по-царски!

СВИНИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ В МЕДОВО-ВИННОЙ ГЛАЗУРИ

Рецептов мяса по-царски много. «КП»-Тверь» выбрала, на наш взгляд, самый торжественный: свинина по-царски, фаршированная черносливом, в медово-винной глазури. Пальчики оближешь!

Мы не только подскажем рецепт, но и посчитаем, в какую копеечку обойдётся главное новогоднее блюдо. Для этого «КП»-Тверь» проштудировала цены в самых популярных и доступных магазинах. Предпочтение мы отдавали товарам, продающимся по акции или просто со скидками, такие всегда можно найти.

Что нам понадобится и сколько это стоит:

800-1000 г свинины (подойдёт карбонат или шейка, если любите пожирнее) - 350 рублей;

150 г чернослива - 116 рублей (пачка на 200 г по акции), при желании можно купить не только чернослив, но ещё курагу и инжир;

вино красное, сухое, 150 мл (для готовки подойдёт недорогое) - 170 рублей за бутылку;

мёд, 2 столовые ложки - 120 рублей за баночку на 250 г;

масло растительное - 2 ст. ложки, соль - ч. ложка, перец или смесь перцев по вкусу (считать в общую сумму не будем, так как эти ингредиенты всегда есть на кухне).

Итого: 756 рублей.

Готовим:

Чернослив промываем и заливаем кипятком на 10 минут - для мягкости. Сливаем воду, просушиваем.

Замешиваем соус-глазурь из вина, мёда и растительного масла. Мёд должен полностью раствориться. Если он густоват, предварительно размягчите его на водяной бане или в микроволновке.

Мясо моем, обсушиваем. Острым ножом делаем вдоль всего куска надрезы (через каждый сантиметр-полтора). Надрезы должны быть достаточно глубокие, но не разрезайте кусок до конца.

Натираем мясо солью и перцем. Заполняем надрезы сухофруктами и обвязываем мясо кулинарной нитью или бечёвкой, чтобы начинка не выпала. Кладём фаршированное мясо в форму для запекания или утятницу. Обильно обмазываем соусом-глазурью (используем примерно треть).

Ставим мясо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 90 минут. Ещё дважды (каждые 30 минут) смазываем и поливаем мясо соусом-глазурью.

Если мясо начнёт активно подрумяниваться, можно убавить температуру на 10 градусов. Блюдо должно получиться очень нарядным и вкусным! Подавать его стоит с овощами: салатом, брокколи или цветной капустой, зелёной фасолью - всё что угодно, на ваш вкус.

БЛЮДО ИЗ ПТИЦЫ

Вариант для тех, кто не ест свинину: диетическая и ароматная запечённая индейка.

Что нам понадобится и сколько это стоит:

Вырезка индейки, 800 г - 330 рублей;

мёд, 2 столовые ложки - 120 рублей за баночку на 250 г;

паприка сладкая, молотая, 1 ч. ложка - 44 рубля за пакетик;

специи для курицы или индейки (по вкусу) - 53 рубля;

сметана, 2 ст. ложки - 69 рублей за 300 г;

горчица зернистая, 2 ст. ложки - 63,90 за тюбик;

горчица русская, 1 ст. ложка - 27,90 за тюбик;

чеснок, 6 зубчиков - около 15 рублей за головку;

соль, перец (если их нет в выбранной смести специй), немного растительного масла.

Итого: 722 рублей 80 копеек.

Готовим:

Индейку моем, просушиваем. Натираем со всех сторон специями, солью и перцем. Оставляем помариноваться.

Замешиваем соус: пара ложек растительного масла, мёд, горчица (русская и зернистая), сметана (слейте с неё жидкую сыворотку, если она отделилась, так соус будет гуще). Добавляем пропущенный через чеснокодавилку чеснок.

Выкладываем индейку на фольгу в форму для запекания. Обмазываем соусом (оставьте примерно четверть на потом) и прикрываем фольгой.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Вытаскиваем, снимаем фольгу, обмазываем мясо остатками соуса и ставим ещё минут на 30.

Подавать индейку можно с чем угодно: с овощами, рисом, даже с любимой картошечкой, если пожелаете.

НА ЗАМЕТКУ

Советы бывалых кулинаров! Чтобы мясо было особенно мягким, можно перед готовкой замочить его в любой покупной минералке - часа достаточно. Или в воде с добавлением крахмала (кукурузного или картофельного). Если вам не нравится специфический запах индейки (бывает и такое), положите в пакет для запекания кусочек корня имбиря. При жарке этот приём тоже можно использовать. Приятного аппетита и красивого вам новогоднего стола!