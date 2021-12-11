Коронавирус в Твери, последние новости на 11 декабря 2021: рейды в транспорте и как быстро узнать свой ВИЧ- статус

О главном к этому часу. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 11 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 033 случая заражения (+363 за сутки).

Выздоровели 81065 пациентов (+ 396 за сутки).

На карантине - 8772 заболевших, (- 43).

Умерли 2196 человек (+7).

Прививку сделали 580 854 человека, за последние сутки – 2 288 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32390 случаев заражения коронавирусом (+126 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7125 (+13),

Ржев - 5128 (+20),

Калининский район - 4197 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 3628 (+11),

Торжок - 3057 (+16),

Кимры - 2661 (+11).

Графика: Яндекс

В Тверской области проходит кампания по диагностике ВИЧ-статуса. В выходные будут организованы передвижные лаборатории.

Пройти тест на ВИЧ быстро, бесплатно и анонимно можно на площадках:

11 декабря, с 12:00 до 16:00, в Конаково, на Торговом проезде, дом 3 (площадь перед ТЦ "Континент");

12 декабря, с 12:00 до 16:00, в Кимрах, на ул. Володарского (Театральной площадь).

Диагностику проводит Тверской областной центр профилактики и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В Тверской области продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима. 320 пассажиров автобусов "Транспорта Верхневолжья" оштрафованы в Твери за нарушения. 40 человек оштрафованы повторно за проезд без маски, им придется заплатить штрафы в 15 000 рублей.

Рейды проводят контролеры совместно с полицией. Регулярные проверки проходят в Твери и области с 21 октября. По распоряжению губернатора Игоря Рудени, усиленный контроль масочного режима на региональном транспорте продлится до Нового года.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдения антиковидных мер. В случае возникновения спорной ситуации для обоснования штрафа используют записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.