ТОП-5 самых популярных мест для автопутешествий в Тверской области

Где отдохнуть, катаясь на авто по Тверской области - составлен список мест.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Названы 5 самых популярных мест для автопутешествий в Тверской области. Об этом со ссылкой на туристический портал WelcomeTver сообщает пресс-служба правительства региона.
Командой портала WelcomeTver были проанализированы самые частые запросы для автопутешествий в Тверь, и составлен ТОП-лист мест для вдохновения. Некоторые уже были запущены в приложении для каршеринга Яндекс.Драйв: сюда вошли популярные объекты эко-туризма, легендарные локации из кино, усадьбы, чудеса природы, необычные музеи и самые популярные места для селфи.
5 самых популярных мест для путешествий по Тверской области:
1. Знаменитый Чёртов мост в Василево (здесь снимали сцену битвы сил добра и зла из «Ночного дозора»)
2. Водопады в деревне Паника
3. Гигантские муравейники на территории Ямского леса в Завидово
4. Оленья ферма в деревне Сергеевка
5. Музей «Пекарского дела» в Старице.
Лидером по количеству посещений является Чёртов мост в Василёво, а лидером по проведенному времени у объекта считается Оленья ферма.
Напомним, что Тверская область стала первым регионом в России, который рассказал об интересных местах своего региона через сервис Яндекс.Драйв
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Знаменитый Чертов мост в Василево.
Фото: ПТО