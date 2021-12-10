ТОП-5 самых популярных мест для автопутешествий в Тверской области

Где отдохнуть, катаясь на авто по Тверской области - составлен список мест. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Названы 5 самых популярных мест для автопутешествий в Тверской области. Об этом со ссылкой на туристический портал WelcomeTver сообщает пресс-служба правительства региона.

Командой портала WelcomeTver были проанализированы самые частые запросы для автопутешествий в Тверь, и составлен ТОП-лист мест для вдохновения. Некоторые уже были запущены в приложении для каршеринга Яндекс.Драйв: сюда вошли популярные объекты эко-туризма, легендарные локации из кино, усадьбы, чудеса природы, необычные музеи и самые популярные места для селфи.

5 самых популярных мест для путешествий по Тверской области:

1. Знаменитый Чёртов мост в Василево (здесь снимали сцену битвы сил добра и зла из «Ночного дозора»)

2. Водопады в деревне Паника

3. Гигантские муравейники на территории Ямского леса в Завидово

4. Оленья ферма в деревне Сергеевка

5. Музей «Пекарского дела» в Старице.

Лидером по количеству посещений является Чёртов мост в Василёво, а лидером по проведенному времени у объекта считается Оленья ферма.

Напомним, что Тверская область стала первым регионом в России, который рассказал об интересных местах своего региона через сервис Яндекс.Драйв

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