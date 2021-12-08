Одиннадцать детей и четверо взрослых заболели гонконгским гриппом в Тверской области

В Тверской области начался рост заболеваемости гриппом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области зарегистрировано 15 случаев заболевания гонконгским гриппом (Н3N2). Одиннадцать из них у детей до 14 лет. Статистику по результатам мониторинга сообщили в Роспотребнадзоре по Тверской области.

Также за неделю в регионе выявлено 10,8 тысяч случаев ОРВИ. Этот показатель выше недельного эпидемического порога. Идёт пойдём заболеваемости, но об эпидемии речи нет.

В области, кроме вакцинации от коронавируса, до сих пор прививают и от гриппа, хотя медики советуют делать эту прививку до начала осеннего сезона простуд. На 3 декабря всего привито более 264 тысяч человек, в том числе более 102 тыс. детей.

Как отличить грипп от обычной простуды, смотрите в графике ниже.

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