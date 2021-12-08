Коронавирус в Твери, последние новости на 8 декабря 2021: грипп и смерть врача

Об утрате сообщил Минздрав Тверской области. Фото: Министерство здравоохранения Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на 8 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 90 949 случаев заражения (+359 за сутки).

Выздоровели 79705 пациентов (+ 525 за сутки).

На карантине - 9076 заболевших, (-196).

Умерли 2168 человека (+5).

Прививку сделали 573 405 человек, за последние сутки – 1837 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32018 случая заражения коронавирусом (+124 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7072 (+23),

Ржев - 5062 (+15),

Калининский район - 4166 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3597 (+7),

Торжок - 3000 (+20),

Кимры - 2636 (+1).

Графика: Яндекс

5 декабря на 66-м году жизни скончался врач Вышневолоцкой центральной районной больницы Михаил Климов. Об утрате сообщил областной Минздрав.

Михаил Валерьевич Климов прошёл путь в профессии от врача-педиатра поликлиники до заместителя главного врача Вышневолоцкой ЦРБ. Был народным депутатом Верховного Совета СССР, занимался вопросами охраны семьи, материнства и детства. Преподавал в Вышневолоцком медицинском колледже.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и коллегам Михаила Климова.

На предыдущей неделе в тверской области было выявлено 10,8 тысяч случаев ОРВИ. Это выше недельного расчётного эпидемического порога на 16,2%.

Зарегистрировано 15 случаев гриппа (Н3N2): у 11 детей и четырёх взрослых. По информации регионального управления Роспотребнадзора, все заболевшие не были привиты.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На по состоянию на 3 декабря прививку получили более 264 тысяч человек, в том числе более 102 тысяч детей.

Специалисты отмечают, что одновременное инфицирование вирусами гриппа и коронавируса приводит к развитию более тяжёлых форм болезни и повышает риск летального исхода.