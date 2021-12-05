Чтобы из кранов текла чистая вода: В Твери завершаются работы по модернизации водовода

Реконструкция водовода в Твери подходит к концу. Фото: администрация Твери

В Твери завершается трехлетняя модернизация водовода в рамках федерального проекта «Чистая вода» - работы вышли на финальную стадию. Введенный в строй более 40 лет назад водовод - одна из трёх основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой более 97% жителей областной столицы, поэтому работы по реновации были жизненно необходимы. Обновлено более пяти километров труб - от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Диаметр трубы увеличен с 600 до 800 миллиметров.

Финансирование работ шло не только из бюджета Твери, но и из региональной и федеральной казны, и обошлось в сумму более 275 млн рублей.

На сегодняшний день выполнено более 85% запланированных объемов.

КАК ЭТО БЫЛО

Проект модернизации нитки водовода в рамках национального проекта «Экология» начал претворяться в жизнь в конце 2019 года.

Работы велись независимо от времени года и погодных условий, так как к строительству привлечены самые современные технологии.

Первый этап - участок от Тверецкого водовода до проезда Кутузова - был завершен еще в начале года. Проложено более 1850 погонных метров труб, в том числе под руслом реки Тверцы и под безымянным ручьем в Затверечье.

Второй этап включал участок от Затверецкого бульвара до Восточного моста - здесь обновлено около 600 погонных метров труб.

На третьем этапе работы прошли через жилой массив в Затверечье. Это участок соединяет трубы, проложенные на двух первых этапах у берегов Тверцы и Волги.

Отметим, что на всех участках ремонт шел с применением современных технологий, там, где это было возможно, масштабные разрытия старались не проводить. Так, на некоторых участках была проведена прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.

- Горизонтально-направленное бурение - инновационный метод, позволяющий прокладывать трубопровод без крупных разрытий. С его помощью мы прокладывали участки водовода под Тверцой и Исаевским ручьем. Сейчас метод горизонтально-направленного бурения используется на улицах Туполева и Шишкова, Третьяковским переулке, это позволяет вести работы, не повреждая дорожное полотно, - пояснили в департаменте ЖКХ и строительства администрации города Твери.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Как только тяжелая техника покидает участки, где шел ремонт, начинаются работы по благоустройству местности. На сегодняшний день приведены в порядок участки общей протяженностью более двух километров.

На всех отрезках, где труба проходит по жилым кварталам, благоустройство восстанавливается в полном объеме. Особое внимание уделяется сложным участкам, где из-за особенностей грунта при прокладке трубы проводятся дополнительные работы. Подрядчики обещают, что в частном секторе Затверечья, где во время замены трубы были затронуты придомовые коммуникации, все неудобства будут устранены в полном объеме, с каждым из домовладельцев идет индивидуальная работа.