Куда пропал тверской картофель

Картошечка в магазинах Твери имеется, но не местная она.. Фото: Любовь Абракадаброва

— Мам, сейчас же осень? — спросил меня пару месяцев назад мой пятилетний сын в одном из сетевых магазинов рядом с лотком откровенно старого картофеля. — Картошку ведь уже выкопали! А она где?

Мы пошли в магазин другой сети, а затем в третий. Но молодого местного картофеля не нашли. Из свежего только в ларьке на улице Лизы Чайкиной были огромные корнеплоды, судя по этикетке — из Египта. Вот уже декабрь, но нашего картофеля так нигде и не появилось. Я начала активные поиски.

Моя знакомая, которая работала на сельскохозяйственных предприятиях Тверской области — выпускница ТГСХА, агроном, член семьи потомственных земледельцев Виктория Алфёрова мне пояснила:

- Вообще в сетевые магазины сложно попасть. Продукция должна быть товарного вида, сертификаты качества должны быть. Многим хозяйствам такое финансово не потянуть.

Когда я работала в Редкинском АПК, там пробовали выйти на сетевые магазины, но столько требований! Например, они хотят, чтобы мыли и фасовали овощи сами хозяйства. Но таких производственных мощностей кроме как в Лихославле больше не знаю.

Виктория отправила нас за ответом в Нижний Новгород к ведущему специалисту в области картофеля, производителю, агроному — Ивану Шальнову и он рассказал следующее:

- Вопрос на самом деле элементарный, большинство предприятий не имеют условий длительного хранения картофеля, нужны холодильники, нужна газация ингибиторами прорастания и т.д. Одновременно с этим в большинстве случаев выращиваются раннеспелые сорта картофеля, которые имеют короткий период хранения. Ну а почему в период уборки именно картофель старый, так этот вопрос и так лежит на поверхности — нужно со складов вычищать прошлогодний урожай, но это не только проблема производителей, но и ретейлеров, так как ретейлер точно понимает какой картофель он покупает у фермера. Имеет место быть практика мойки старого картофеля и обсыпки его торфом для выдачи за египетскую свежую.

Красивая и египетская. Фото: Любовь Абракадаброва

Женщина с ребёнком, даже интересующаяся картофелем, вызывает доверие, поэтому продавцы относились к моим вопросам участливо и позитивно. Так мы дошли до директора по закупкам одного из сетевых магазинов, который пожелал остаться неизвестным, но "по-секрету" подарившим нам более развёрнутую информацию:

- Если производитель хочет продавать свой продукт в сети, то ему надо связаться с центральным офисом, предложить минимальную цену(вот прям совсем), гораздо ниже, чем он представляет. Затем идёт проверка документов, сертификатов соответствия и прочей "лабуды", подтверждающей качество товара. Ну как бы тут строго все. Магазин берет на себя ответственность. Далее идёт предоставление образцов, из которых маркетологи выберут что надо, а что нет магазину. Это зависит от того, сколько товаров в продуктовой группе и какие они.

Грубо говоря: если чей-то товар дешевле и лучше по качеству, то поставщика заменят. Далее заключается договор на поставку. С жесткими условиями. Где производитель должен обеспечивать по сети наличие товара (как правило на регион или город). Если не поставит товар в срок — штраф. То есть он обязан обеспечить наличие товара на полке. Чтобы у магазина не было простоя. Если он это не делает или "косячит", сначала штраф, потом с ним работать не будут. В сетях проходимость огромная и магазину невыгодно работать с теми, кто не может поставлять.

Наценка огромная. Порядка 60-70 %, при условии, что входная цена минимальная. Однако производителю это выгодно за счёт количества (когда на постоянной основе можешь продавать дёшево, но большие партии).Раз в 1-2 месяца можно на основе действующего контракта сделать что-то вроде рокировки. Заменить товар на более актуальный, смежный товар в рамках одной группы. Если в пример с картошкой, то тот же продукт, но другого урожая и в этой же ценовой категории. Мелкому производителю не потянуть контракт с сетями.

Касаемо овощей, если хочешь качества, то закупайся не в сети. Мы попросту не можем его обеспечить такого плана, как на овощебазах или в частных ларьках.

Магазины ограничены тем, что выбирает Центральный офис.

Так же мне рассказали, что подобные (сетевые) магазины основывались с целью — на паллетах продавать разные товары по минимальной цене. Как склад. Со временем это стало популярно, формат остался тот же, только теперь производители борятся за возможность быть на полке, поскольку сети теперь первые на рынке.

Стоп. А картофель в Тверской области существует вообще?

С ответом нас вновь выручил Иван Шальнов:

-Существует, конечно! В Тверской области работают и предприятия и фермеры. Поддержка от государства есть, но она мизерная, не сопоставимо с себестоимостью. В целом это обычный бизнес. Сельское хозяйство не терпит простоя и даже из-за ковида (за все время пандемии) не прекращало работать.

Иван в Нижнем Новгороде, а мы в Твери.

По-этому переспросили у тверского специалиста — доцента кафедры Агрохимии и земледелия ТГСХА Максима Павлова: Есть ли в Тверской области свой картофель?

— Да. Я точно знаю что, фирмы Лихославльского района производят картофель. Потом в Редкино тоже что-то есть. Еще занимаются в Бежецком районе. Ещё есть в нескольких местах по области. «Тверь Агропром» раньше продавал и в Тверь, сейчас не знаю. Редкинская АПК свободно продает картофель. У них берут в частные магазины и области и за ее пределами.

Итак, подытожим. Картофель в Тверской области существует, но на тверских сетевых складах его нет и не предвидится.

Искать местные корнеплоды нужно в частных магазинах за городом. Так как возможности выехать в область не было, сыну на ужин я приготовила гречку, а картофельное пюре мы нарисовали акварелью.