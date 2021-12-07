Коронавирус в Твери, последние новости на 7 декабря 2021: прививка для подростков от COVID-19 и мощи Святителя Николая

Последние новости к этому часу. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 7 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 90590 случаев заражения (+362 за сутки).

Выздоровели 79180 пациентов (+ 633 за сутки).

На карантине - 9272 заболевших, (-275).

Умерли 2163 человека (+4).

Прививку сделали 572 234 человека, за последние сутки – 850 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31894 случая заражения коронавирусом (+135 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7049 (+23),

Ржев - 5048 (+19),

Калининский район - 4151 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 3590 (+8),

Торжок - 2980 (+5),

Кимры - 2635 (+4).

Графика: Яндекс

Родители учащихся тверской гимназии № 12 получили уведомление от администрации детской горбольница №1 о начале прививочной кампании среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки от коронавируса будут делать зарегистрированной Минздравом РФ вакциной "Спутник М".

В документе указано, что вакцинировать подростков предлагают в связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией.

Для детей от 12 до 14 лет (11 месяцев 30 дней) требуется согласие от родителей или законных представителей, с 15 лет подросток сам может решить делать прививку или нет.

Вакцинировать подростков будут в два этапа с интервалом между прививками в 21 день. Сделать прививку можно в гимназии или в детской больнице.

В Тверь прибудет православная святыня - ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца. Он будет находиться в Александро-Невском соборе, что на Привокзальной площади, с 9 по 19 декабря.

В эти дни у жителей и гостей областной столицы будет возможность прийти в собор и поклониться мощам Николая Чудотворца, считающегося помощником в скорбях и нуждах. Храм работает ежедневно с 8:00 до 19:00. Там соблюдаются санитарные предписания, поэтому всех просят не забывать маски или респираторы.

Напомним, недавно митрополит Тверской и Кашинский Амвросий призвал всех тщательно соблюдать антиковидные меры.