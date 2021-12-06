Грандиозный «Бурлеск» Гии Эрадзе в Твери только с 18 декабря по 16 января!

Новое шоу Гии Эрадзе «БУРЛЕСК»

С 18 декабря 2021г. по 16 января 2022г. на манеже Тверского цирка Заслуженный артист России представит свое абсолютно новое шоу «БУРЛЕСК» - настоящую жемчужину Российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако!

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца столичных зрителей, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Тверь станет всего лишь 4-м городом, в котором увидят новый проект Гии Эрадзе.

На манеж Тверского цирка выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль с участием дрессированных медведей, ловкие «Жонглеры на стрелах»; сказочный «Пегас» и «Царевна-Лебедь»; эквилибрист на рояле в окружении утонченных балерин; страстное танго «Гимнастов на турниках»; «Бронзовые скульптуры»; воздушные гимнасты на полотнах, харизматичный клоун Харри и еще много интересного будет поражать Тверскую публику в эти гастроли. Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры, медведи и другие представители животного мира!

Фото: @rosgoscirc

Фото: @rosgoscirc

Именно в этом шоу представлен грандиозный номер Групповая трансформация «Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Тверского цирка!

Все действие, как и всегда в постановках Гии Эрадзе, будет масштабным, ярким и грандиозным: разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы, и, конечно, само первоклассное профессиональное цирковое искусство – создают невероятную сказочную атмосферу!

Конечно же, не обойдется представление без участия самых настоящих и главных героев зимнего праздника – Деда Мороза и Снегурочки, которые лично поздравят зрителей с Новым 2022 годом прямо с новогоднего манежа!

Сказочный, роскошный «Бурлеск» Гии Эрадзе в сочетании с невероятной новогодней атмосферой, созданной в цирке специально для Тверичан, заставит зрителей забыть о серых буднях и подарит настоящее волшебное ощущение любимого праздника детства!

Instagram: @burlesque_circus @royalcircusgiaeradze @gia_eradze @rosgoscirc #Бурлеск #ГияЭрадзе

Представления в Твери пройдут по следующему графику: 18.12 в 17.00ч. / 19.12 в 15.00ч. 25.12 в 12.00ч. и в 17.00ч. / 26.12 - 15.00ч. 02.01; 06.01; 07.01; 08.01; 09.01; 15.01 - 12.00ч. и 17.00ч. 3.01; 4.01; 05.01 - 11.00ч., 15.00ч. и 18.30ч.

Тел. +7 (4822) 32-14-29

Билеты онлайн: www.circus-tver.ru

Стоимость билетов от 800р. до 2500р. *детям до 3-х лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении

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Фото: @rosgoscirc

Фото: @rosgoscirc