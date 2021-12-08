В Твери смогут штрафовать за отсутствие маски по фото

Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Верховный суд РФ разрешил штрафовать горожан из-за отсутствия маски, предоставив только фотографию нарушителя. Соответствующее постановление подписала коллегия по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Прецедент был создан в столице. Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из столичного Люблино. Управа района пришла в него с проверкой и увидела работника без медицинской маски. Магазин был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Однако представитель магазина со штрафом не согласился и оспорил решение суда, указав на отсутствие экспертизы по фото и отсутствие допроса понятых. В решении Верховного суда говорится, что в данном случае нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике» и фото является достаточным основанием для штрафа.

Отныне для того, чтобы доказать виновность человека в отсутствие маски, не потребуется проводить расследование или экспертизы. Теперь достаточно составить протокол из предоставить фотофиксацию с нарушителем.

Напомним, по данным оперштаба на 8 декабря 2021 коронавирусом за минувшие сутки в Тверской области заболели ещё 360 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 91309 заболевшим. 8 человек скончались в регионе от COVID-19 за минувшие сутки.

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