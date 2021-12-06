Коронавирус в Твери, последние новости на 6 декабря 2021: морозное начало недели и петух без хвоста на Трёхсвятской

Синоптики прогнозируют морозное начало рабочей недели Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 6 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 90228 случая заражения (+364 за сутки).

Выздоровел 778547 пациент (+ 5961 за сутки).

На карантине - 9522 заболевших, (-241).

Умерли 2159 человек (+9).

Прививку сделали 571 211 человек, за последние сутки – 1068 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31759 случаев заражения коронавирусом (+127 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7026 (+27),

Ржев - 5019 (+13),

Калининский район - 4135 (+21),

Вышневолоцкий городской округ - 3582 (+7),

Торжок - 2975 (+13),

Кимры - 2631 (+12).

Графика: Яндекс

В Тверскую область нагрянули морозы. В ночь на понедельник, 6 декабря, столбики термометров в районах показали -20 градусов. Погода соответствует календарной зиме.

Синоптики прогнозируют солнечное начало рабочей недели. Днем -11... -6 градусов, ночью 7 декабря -12, но ветрено и возможен снег.

В условиях неблагоприятных погодных явлений ГУ МЧС России по Тверской области работает в режиме повышенной готовности.

Автомобилистов предупреждают обухудшении дорожной обстановки и гололеде.

Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

Бронзовый петух на улице Трехсвятской в центре Твери остался без хвоста. Неизвестные оторвали птичке верхние перья. Фотографии "потрепанного" петуха появились в соцсети.

Скульптура петуха на позолоченном шаре была установлена на главной пешеходной улице города летом 2020 года. Птица стоит у входа в ресторан быстрого питания. Автор арт-объекта - скульптор Андрей Комлев.

Графика Фото: ПТО

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