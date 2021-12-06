Коронавирус в Твери, последние новости на 6 декабря 2021: морозное начало недели и петух без хвоста на Трёхсвятской

Синоптики прогнозируют морозное начало рабочей недели
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 6 декабря 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 90228 случая заражения (+364 за сутки).
Выздоровел 778547 пациент (+ 5961 за сутки).
На карантине - 9522 заболевших, (-241).
Умерли 2159 человек (+9).
Прививку сделали 571 211 человек, за последние сутки – 1068 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31759 случаев заражения коронавирусом (+127 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7026 (+27),
Ржев - 5019 (+13),
Калининский район - 4135 (+21),
Вышневолоцкий городской округ - 3582 (+7),
Торжок - 2975 (+13),
Кимры - 2631 (+12).
Графика: Яндекс
В Тверскую область нагрянули морозы. В ночь на понедельник, 6 декабря, столбики термометров в районах показали -20 градусов. Погода соответствует календарной зиме.
Синоптики прогнозируют солнечное начало рабочей недели. Днем -11... -6 градусов, ночью 7 декабря -12, но ветрено и возможен снег.
В условиях неблагоприятных погодных явлений ГУ МЧС России по Тверской области работает в режиме повышенной готовности.
Автомобилистов предупреждают обухудшении дорожной обстановки и гололеде.
Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.
Бронзовый петух на улице Трехсвятской в центре Твери остался без хвоста. Неизвестные оторвали птичке верхние перья. Фотографии "потрепанного" петуха появились в соцсети.
Скульптура петуха на позолоченном шаре была установлена на главной пешеходной улице города летом 2020 года. Птица стоит у входа в ресторан быстрого питания. Автор арт-объекта - скульптор Андрей Комлев.
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Фото: ПТО
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