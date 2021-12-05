Коронавирус в Твери, последние новости на 5 декабря 2021: усиление антиковидных мер в храмах, гололедица и почта Деда Мороза

Пандемия диктует нам правила, но и место празднику тоже осталось. Фото: Олег ЗОЛОТО, Администрация Твери.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 5 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 864 случая заражения (+364 за сутки).

Выздоровел 77 951 пациент (+ 571 за сутки).

На карантине - 9763 заболевших, (-217).

Умерли 2150 человек (+10).

Прививку сделали 570 038 человек, за последние сутки – 2685 человек.

Статистика коронавируса в Тверской области на 4 декабря 2021 года. Графика: yandex.ru

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31 632 случаев заражения коронавирусом (+ 125 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6999 (+30),

Ржев - 5006 (+6),

Калининский район - 4114 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 3575 (+11),

Торжок - 2962 (+13),

Кимры - 2619 (+6).

Статистика коронавируса по районам и округам Тверской области. Фото: ПТО

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий призвал усилить антиковидные меры в храмах. На итоговом заседании епархиального совета, среди прочего, митрополит отметил, что коронавирус реален и опасен. И призвал вернуться к самим строгим мерам предосторожности во время богослужений: масочному режиму, дистанцированию людей в храме, обработке рук антисептиками, выполнению особых рекомендаций во время исповеди и причащения людей.

Угрозу нашему здоровью создаёт и погода. Накануне Гидрометцентр выпустил предупреждение: жёлтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей объявлен в Тверской области. Согласно прогнозу, жёлтый уровень должен сохраниться как минимум до ночи на 6 декабря. Но возможно метеорологи ещё продлят действие предупреждения, информация постоянно обновляется.

Хорошему тоже есть место - Тверь готовится к празднованию Нового года. В городе уже устанавливают ёлки и монтируют праздничные украшения. 4 декабря в Городском саду начала работу почта Деда Мороза. Своё письмо новогоднему волшебнику можно опустить в специальный ящик - он установлен недалеко от центрального входа в Горсад.

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