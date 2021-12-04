Коронавирус в Твери, последние новости на 4 декабря 2021: иностранцам и борщевику в регионе станет жить труднее

За борщевик на участке положен штраф. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 4 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 500 случая заражения (+368 за сутки).

Выздоровело 77380 пациентов (+478 за сутки).

На карантине - 9980 заболевших, (-117).

Умерли 2140 человек (+7). Прививку сделали 567 183 человека, за последние сутки – 3 549 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31507 случаев заражения коронавирусом (+ 127 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6969 (+34),

Ржев - 4500 (+12),

Калининский район - 4100 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 3564 (+9),

Торжок - 2949 (+9),

Кимры - 2613 (+10).

Графика: Яндекс

3 декабря в Твери прошло заседание президиума областного правительства. На нем утвержден перечень видов экономической деятельности, в которых в 2022 году в регионе запретят трудоустраивать иностранных граждан.

Итак, иностранцам в Верхневолжье будет нельзя работать в сферах предоставления финансовых услуг, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимым имуществом, пассажирского, автомобильного и грузового транспорта, в области архитектуры, инженерных изысканий, строительства гидротехнических сооружений.

Кроме того, запрет касается сфер образования и здравоохранения, деятельности по уходу с обеспечением проживания и по подбору персонала и других.

Также иностранцам будет запрещено работать в отрасли лесоводства и лесозаготовки, на производствах резиновых, пластмассовых, металлических изделий, на деревообрабатывающих предприятиях, в гостиничном бизнесе, в в сфере продаж продуктов и напитков.

Наряду с введением запрещенных видов экономической деятельности для иностранцев в регионе постоянно увеличивается стоимость патентов. Сегодня она – одна из самых высоких в ЦФО. Если в 2015 году патент можно было приобрести за 3000 рублей, то сейчас он стоит уже 5805 рублей.

За десять месяцев 2021 года в Тверской области было выдано порядка 13,8 тыс. патентов для иностранных граждан, это почти на 6,5 тыс. патентов меньше по сравнению с таким же периодом 2015-го.

В первом чтении принят законопроект по борьбе с борщевиком в Тверской области. Муниципалитетам Тверской области рекомендовано внести изменения в Правила благоустройства. К ответственности планируют привлекать собственников земельных участков, которые допустили зарастание территорий борщевиком Сосновского.

Вопрос так же рассмотрели на заседании президиума регионального правительства.

Собственников будут штрафовать, если на площади 10 кв. метров будет произрастать более одного растения высотой 20 см и выше.

Проект закона принят в первом чтении Законодательным Собранием Тверской области.

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