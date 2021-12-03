«Мошенники всегда спешат»: В тверской полиции рассказали, как уберечь свои деньги от дистанционных жуликов

Мошенники на удалёнке весьма преуспели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество преступлений, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных сетей (по телефону, через интернет), растёт в геометрической прогрессии.

Верить сегодня нельзя никому. Множатся новые способы «развода». Из популярных сегодня - звонки от «сотрудников правоохранительных органов» с просьбой раскрыть свои конфиденциальные данные или произвести финансовую операцию, чтобы помочь следствию, разнообразные способы обмана при оплате товара в интернете, выманивание денег в соцсетях или под предлогом брокерской деятельности.

О том, как противостоять дистанционным мошенникам, журналистам рассказали на пресс-конференции в Управлении МВД по городу Твери.

Замначальника отдела угрозыска УМВД по городу Твери Виталий Гулиян и старший следователь контрольно-методического отделения СУ УМВД по Тверской области Юлия Калошина. Фото: Виктория ТУШКОВА

- В течение 2021 года только в Твери произошло уже более тысячи преступлений, связанных с мошенничеством такого рода, и ещё столько же хищений денег, - огласил печальную статистику замначальника отдела уголовного розыска УМВД по городу Твери Виталий Гулиян. - Ущерб исчисляется неимоверными цифрами…

ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА

- Мошенники всегда спешат и просят сделать что-то здесь и сейчас. Не делайте ничего сразу, проверяйте информацию, - говорит старший следователь контрольно-методического отделения Следственного управления УМВД по Тверской области Юлия Калошина. - Убедительно прошу вас никогда не помогать мошенникам «ловить преступников». Правоохранительные органы никогда не будут просить вас о чём-либо по телефону. Все оперативные действия могут производиться только при личном контакте.

ФИШИНГОВЫЕ САЙТЫ

- Новые фишинговые сайты (сайты, цель которых - получение доступа к вашим конфиденциальным данным. - Ред.) создаются ежедневно. Они могут занимать верхние строчки в поисковиках и шифроваться под сайт вашего банка или сайт госуслуг, - рассказывает Юлия Калошина.

Мошеннический сайт может отличаться от порядочного одним незаметным знаком - тщательно проверяйте адрес сайта в адресной строке.

Покупая товары с рук на интернет-площадках, не переводите деньги, если вас для этого просят перейти по какой-либо ссылке. Это также может оказаться фишинговой ссылкой: вы раскроете преступникам свои данные или лишитесь денег.

«Я ПРИШЛЮ ТЕБЕ ПОДАРОК»

Мошенники знакомятся со своими жертвами в соцсетях. Входят в доверие и просят взаймы. Предлоги разные: проблемы, болезнь детей и много чего ещё.

- У нас есть пример, когда мошенник сказал своей новой знакомой, что отправил ей из-за границы подарок. Но забыл оплатить таможенный сбор и сделать этого сейчас не может, - описала классический случай мошенничества в соцсетях Юлия Калошина.

Злоумышленник предложил знакомой самой оплатить сбор, чтобы не задерживать отправку посылки, и пообещал, что позже вернёт ей эти деньги. Развернулся настоящий театр: женщине несколько раз звонили из разных «компаний», сообщая, что нужно оплатить транспортный, таможенный и ещё какие-то сборы. Доверчивая дама деньги перечислила. Стоит ли говорить, что ни денег, ни обещанной посылки с дорогим подарком она так и не увидела.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ СЛЕДСТВИЮ

Став жертвой дистанционного мошенника, в первую очередь известите об этом свой банк и позвоните в полицию. Сохраните по максимуму всю информацию: телефонные номера, с которых были звонки, переписку, все платёжные документы, чтобы полиции не пришлось ждать их от банка. Это ускорит дело и повысит шансы на удачу.

Однако раскрытие таких преступлений многое осложняет. Иногда технически невозможно определить, куда ушли ваши денежки. Поэтому лучше не доводить до беды - не быть слишком наивным, перепроверять всю информацию и беречь свои кровные.