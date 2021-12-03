Калининская АЭС: 562 миллиона рублей составила дополнительная выручка в ноябре 2021 года

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России перевыполнено на 4,4%. Дополнительная выручка составила 562 миллиона рублей», - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

За прошедший месяц в энергосистему страны отпущено более 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 49,9 млн кВт*ч (1,73%) больше, чем в ноябре 2020г. Доля выработанной Калининской АЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составляет более 80%. Благодаря работе атомной станции за ноябрь текущего года были предотвращены выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 1 миллиона тонн.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.