Магазин «Газовое оборудование» - в помощь при газификации

Магазин «Газовое оборудование»в Твери
Необходимым условием для подключения домовладения к природному топливу в рамках догазификации является его полная готовность к приему природного газа, в том числе смонтированное газовое оборудование. Ускорить выбор и покупку необходимых газовых приборов поможет специализированный магазин «Газовое оборудование» АО «Газпром газораспределение Тверь».
В магазине широкий ассортимент газовых приборов и оборудования с гарантией качества: газовые влиты и котлы различных модификаций, водонагреватели, счётчики газа, стабилизаторы напряжения к котлам, теплообменники, системы автоматического контроля загазованности, газовые баллоны и шкафы для них. Есть и такие важные мелочи, как противни, решётки, стёкла, рукоятки для приборов. А также различные шланги, краны и другие составляющие для монтажных работ. Опытные продавцы и специалисты газовой службы помогут сделать правильный выбор и купить все необходимое для установки газового оборудования, оформить доставку и монтаж. В магазинах «Газпром газораспределение Тверь» предлагаются к продаже только сертифицированные товары и материалы» от надежных производителей. Если какого-то оборудования нет в наличии, его всегда можно заказать без предоплаты.
Широкий ассортимент газовых приборов и оборудования
Магазины «Газовое оборудование» расположены в Твери, Бологое, Вышнем Волочке, Кимрах, Конаково, Осташкове и Торжке и, как правило, находятся в одном здании с Единым центром предоставления услуг «Газпром газораспределение Тверь». Подав заявку на газификацию, можно сразу же пройти в специализированный магазин и выбрать все необходимое для газификации дома или квартиры.
Если в вашем городе нет магазина «Газовое оборудование», то выбрать и заказать необходимый товар можно по телефону.
Наши контакты:
Магазины «Газовое оборудование»
в Твери:
г. Тверь, ул.Фрунзе 5,
тел. (4822) 51-09-61
График работы:
Понедельник-пятница 09.00 - 17.00
Перерыв 12.30 - 13.30
Суббота, воскресенье - выходной
г. Тверь, ул. Фурманова 12/4,
тел. (4822) 52-05-92
Понедельник-пятница 09.00 - 19.00
Суббота 09.00 - 17.00
Без перерыва
Воскресенье - выходной
в Бологое:
г. Бологое, ул. Горская 98а,
тел. 8-919-054-02-68
График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 17.00
Перерыв 12.00 - 13.00
Суббота, воскресенье - выходной
в Вышнем Волочке:
г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская 58,
тел. (48 233) 5-32-83
График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 17.00
Перерыв 12.00 - 13.00
Суббота, воскресенье – выходной
в Кимрах:
г.Кимры, ул.Урицкого 92,
тел. (48236) 369-74
График работы:
Понедельник-пятница 8.30 - 17.30
Перерыв 12.30 - 13.30
Суббота, воскресенье - выходной
в Конаково:
г. Конаково, ул. Промышленная 8,
тел. (48 242) 4-30-14
График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 17.00
Перерыв 12.00 - 13.00
Суббота, воскресенье - выходной
в Осташкове:
г. Осташков, ул.Гагарина 113,
тел. (48 235) 5-35-91
График работы:
Понедельник-пятница 8.30 - 17.30
Перерыв 12.30 - 13.30
Суббота, воскресенье - выходной
в Торжке:
г. Торжок, ул. Энгельса 8а,
тел. (48 251) 9-19-79
График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 17.00
Перерыв 12.30 - 13.30
Суббота, воскресенье – выходной
Заказ газового оборудования по телефонам:
г. Бежецк: (48231) 5-02-04
г. Весьегонск: (48264) 2-11-82
г. Красный Холм: (48237) 2-34-30
пгт. Сонково (48246) 2-15 43
г. Кашин: (48234) 2-09-91
пгт. Кесова Гора: (48274) 2-17-04
г. Калязин:(48249) 2-03-06
д. Верхняя Троица: (48234) 2-53-89
г.Нелидово: (48266) 5-24-91, 5-27-91
пгт. Оленино: (48258) 2-23-66
г. Западная Двина: (48265) 2-38-00
г. Торопец: (48268) 2-10-57
пгт. Жарковский: (48273) 2-10-73
г. Белый: (48250) 2-24--98
г. Ржев: (48232) 2-0669
г. Зубцов: (48262) 2-17-92
г. Старица (48263) 2-15-16
пгт. Спирово: (48276) 2-10-04
пгт. Фирово: (48239) 3-15-72
пгт. Пено: (48230) 2-46-65
г. Андреаполь: (48267) 3-19-71
пгт. Селижарово: (48269) 2-56-75
г. Лихославль: (48261) 3-63-84
г. Кувшиново: (48257) 4-41-14
В Тверской области, как и по всей Роcсии, активно идет процесс догазификации (строительство газопроводов до границ земельного участка без привлечения средств граждан).
Широкий ассортимент газовых приборов и оборудования