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Общество3 декабря 2021 10:00

Магазин «Газовое оборудование» - в помощь при газификации

В Тверской области, как и по всей Роcсии, активно идет процесс догазификации (строительство газопроводов до границ земельного участка без привлечения средств граждан)
Илья КУПРИЯНОВ
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Магазин «Газовое оборудование»в Твери

Магазин «Газовое оборудование»в Твери

Необходимым условием для подключения домовладения к природному топливу в рамках догазификации является его полная готовность к приему природного газа, в том числе смонтированное газовое оборудование. Ускорить выбор и покупку необходимых газовых приборов поможет специализированный магазин «Газовое оборудование» АО «Газпром газораспределение Тверь».

В магазине широкий ассортимент газовых приборов и оборудования с гарантией качества: газовые влиты и котлы различных модификаций, водонагреватели, счётчики газа, стабилизаторы напряжения к котлам, теплообменники, системы автоматического контроля загазованности, газовые баллоны и шкафы для них. Есть и такие важные мелочи, как противни, решётки, стёкла, рукоятки для приборов. А также различные шланги, краны и другие составляющие для монтажных работ. Опытные продавцы и специалисты газовой службы помогут сделать правильный выбор и купить все необходимое для установки газового оборудования, оформить доставку и монтаж. В магазинах «Газпром газораспределение Тверь» предлагаются к продаже только сертифицированные товары и материалы» от надежных производителей. Если какого-то оборудования нет в наличии, его всегда можно заказать без предоплаты.

Широкий ассортимент газовых приборов и оборудования

Широкий ассортимент газовых приборов и оборудования

Магазины «Газовое оборудование» расположены в Твери, Бологое, Вышнем Волочке, Кимрах, Конаково, Осташкове и Торжке и, как правило, находятся в одном здании с Единым центром предоставления услуг «Газпром газораспределение Тверь». Подав заявку на газификацию, можно сразу же пройти в специализированный магазин и выбрать все необходимое для газификации дома или квартиры.

Если в вашем городе нет магазина «Газовое оборудование», то выбрать и заказать необходимый товар можно по телефону.

Наши контакты:

Магазины «Газовое оборудование»

в Твери:

г. Тверь, ул.Фрунзе 5,

тел. (4822) 51-09-61

График работы:

Понедельник-пятница 09.00 - 17.00

Перерыв 12.30 - 13.30

Суббота, воскресенье - выходной

г. Тверь, ул. Фурманова 12/4,

тел. (4822) 52-05-92

Понедельник-пятница 09.00 - 19.00

Суббота 09.00 - 17.00

Без перерыва

Воскресенье - выходной

в Бологое:

г. Бологое, ул. Горская 98а,

тел. 8-919-054-02-68

График работы:

Понедельник-пятница 8.00 - 17.00

Перерыв 12.00 - 13.00

Суббота, воскресенье - выходной

в Вышнем Волочке:

г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская 58,

тел. (48 233) 5-32-83

График работы:

Понедельник-пятница 8.00 - 17.00

Перерыв 12.00 - 13.00

Суббота, воскресенье – выходной

в Кимрах:

г.Кимры, ул.Урицкого 92,

тел. (48236) 369-74

График работы:

Понедельник-пятница 8.30 - 17.30

Перерыв 12.30 - 13.30

Суббота, воскресенье - выходной

в Конаково:

г. Конаково, ул. Промышленная 8,

тел. (48 242) 4-30-14

График работы:

Понедельник-пятница 8.00 - 17.00

Перерыв 12.00 - 13.00

Суббота, воскресенье - выходной

в Осташкове:

г. Осташков, ул.Гагарина 113,

тел. (48 235) 5-35-91

График работы:

Понедельник-пятница 8.30 - 17.30

Перерыв 12.30 - 13.30

Суббота, воскресенье - выходной

в Торжке:

г. Торжок, ул. Энгельса 8а,

тел. (48 251) 9-19-79

График работы:

Понедельник-пятница 8.00 - 17.00

Перерыв 12.30 - 13.30

Суббота, воскресенье – выходной

Заказ газового оборудования по телефонам:

г. Бежецк: (48231) 5-02-04

г. Весьегонск: (48264) 2-11-82

г. Красный Холм: (48237) 2-34-30

пгт. Сонково (48246) 2-15 43

г. Кашин: (48234) 2-09-91

пгт. Кесова Гора: (48274) 2-17-04

г. Калязин:(48249) 2-03-06

д. Верхняя Троица: (48234) 2-53-89

г.Нелидово: (48266) 5-24-91, 5-27-91

пгт. Оленино: (48258) 2-23-66

г. Западная Двина: (48265) 2-38-00

г. Торопец: (48268) 2-10-57

пгт. Жарковский: (48273) 2-10-73

г. Белый: (48250) 2-24--98

г. Ржев: (48232) 2-0669

г. Зубцов: (48262) 2-17-92

г. Старица (48263) 2-15-16

пгт. Спирово: (48276) 2-10-04

пгт. Фирово: (48239) 3-15-72

пгт. Пено: (48230) 2-46-65

г. Андреаполь: (48267) 3-19-71

пгт. Селижарово: (48269) 2-56-75

г. Лихославль: (48261) 3-63-84

г. Кувшиново: (48257) 4-41-14

В Тверской области, как и по всей Роcсии, активно идет процесс догазификации (строительство газопроводов до границ земельного участка без привлечения средств граждан).

Широкий ассортимент газовых приборов и оборудования

Широкий ассортимент газовых приборов и оборудования

БИЗНЕС-ПРЕСС