Совет Законодательного Собрания Тверской области рассмотрел бюджет

На заседании. Фото: ЗСТО

Депутаты регионального парламента приступили к процедуре рассмотрения проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенного Правительством Тверской области в порядке законодательной инициативы.

На заседании Совета Законодательного Собрания, которое 2 декабря провел председатель областного парламента Сергей Голубев, законопроект направлен в Контрольно-счетную палату Тверской области на предмет соответствия представленных вместе с проектом закона документов и материалов требованиям закона Тверской области «О бюджетном процессе Тверской области».

Среди вопросов повестки дня - распределение в профильные комитеты других поступивших законопроектов.

В частности, решением Совета в профильный комитет по бюджету и налогам и в комитет по социальной политике направлен внесенный Правительством региона проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Вопрос о кандидатуре на должность председателя Контрольно–счетной палаты Тверской области, внесенный губернатором, передан в комитет по бюджету и налогам.