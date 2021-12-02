Есть Тверь из бумаги, и там по-прежнему ходят трамваи

У создателя "бумажной Твери" есть даже трамваи с подсветкой. Фото: Евгений Плотников

Есть разная Тверь. Культурная, промышленная, транспортная, театральная, да, в конце концов, кабацкая… А оказывается есть еще бумажная Тверь. И да, в ней существуют трамваи. Речь о проекте тверичанина Евгения Плотникова. У него и соответствующий паблик есть.

В «бумажной Твери» Евгения есть даже своя карта города. И есть свой городской транспорт. Различные модели трамваев, троллейбусов, автобусов - и все они сделаны из бумаги.

Модели общественного транспорта. Фото: Евгений Плотников

«КП»-Тверь» пообщалась с Евгением Плотниковым. Он признался нам, что является самоучкой в моделизме.

- Собственно, идея создать город своими руками в масштабе у меня была еще с самого детства, а точнее сказать, мечта. Конкретно на создание бумажного города меня натолкнули паблики в VK. Там я нашел множество отдельных групп, в которых строились и развивались бумажные города в миниатюре. В преобладании развития, конечно, был общественный транспорт, упор шел именно на него. Материалом для изготовления моделей, как ни странно, служила бумага. Материал самый доступный и легкий в сборке, - пояснил Евгений.

Он, кстати, не случайно делает упор на общественном транспорте. Как заверил нас Евгений, он работает в «Транспорте Верхневолжья» внештатным фотографом.

- Конкретно сами модели я изготавливаю лично с нуля, используя принтер и бумагу. За пабликом раньше следил лично, потом уже из-за нехватки времени создал своего рода «редакционный отдел», участники которого помогают мне в продвижении сообщества, - рассказал создатель «Бумажной Твери».

Евгений Плотников сообщил, что, если бы в его городе не было программы списания и утилизации менее качественных моделей, то сейчас бы в «Бумажной Твери» насчитывалось более сотни моделей общественного транспорта:

- Но в реальности сейчас на балансе бумажного города числится девять моделей. Из них шесть единиц - это пассажирские и служебные трамваи, два троллейбуса и один головной вагон электропоезда. На создание одной модели транспорта уходит солидных 10-12 месяцев. Год, в общем-то. Такой довольно большой срок связан не только со сложностью модели, но и с наличием свободного времени.

По словам Евгения, его любимая модель - это трамвай Tatra T6B5SU. Ходили когда-то в реале такие, с большими квадратными стеклами.

- Именно эти «чешки» когда-то колесили по настоящей Твери. Чем они меня привлекают, сам не знаю. Может, своими добрыми глазами, - рассказал он.

Главной концепцией при создании схемы общественного транспорта «Бумажной Твери» Евгений назвал соответствие конечных остановок реальной Твери:

- К примеру «ДСК-Автовокзал». Названия же промежуточных остановок, расположение линий и депо придумывались из головы. Хотелось чего-то немного вымышленного и своего, а не просто копировать реальный город.

Конечно, спросил я Евгения и о том, как он относится к ликвидации трамвайного и троллейбусного транспорта в Твери.

- Отношусь с горечью, - ответил он. - Грустно представлять, что когда-то родной город был примером для идеального функционирования транспортной системы. Безусловно, наличие всех трех видов наземного общественного транспорта - автобуса, трамвая и троллейбуса - это некий критерий городской инфраструктуры, которая должна функционировать и улучшаться, а не деградировать, что было до недавнего времени.

Фото: Евгений Плотников

Фото: Евгений Плотников

Фото: Евгений Плотников