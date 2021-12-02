«Пой, ветер!»: Гарик Сукачёв выпустил свой фильм-клип, который снимал в тверской деревушке

Фильм снимался на реке Вазузе и в деревне Борщёво. Фото: Виктория ТУШКОВА

Знаменитый музыкант, композитор, сценарист и режиссёр Гарик Сукачёв наконец закончил работу над своим клипом, который снимал осенью 2021 года в маленькой деревушке Борщёво под Зубцовым.

«Пой, ветер!» - так называется песня, на которую снят этот мини-фильм (его хронометраж порядка 13 минут). Именно фильм, так задумал автор – современное «клиповое мышление» ему претит. Об этом Гарик Сукачёв говорил на съёмках, где, кстати, была «КП»-Тверь».

Съёмки прошли осенью 2021 года в маленькой деревушке Борщёво. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Кто-то уже перестал мечтать, а кто-то никогда и не мечтал. Кому-то лишь казалось, что он мечтает. Но только любовь есть на земле, больше ничего. Вот всё, что спасает нас. В любом случае нет ничего более прекрасного на этой Богом забытой земле», - написал музыкант и режиссёр в аннотации к своей картине.

История человека, который прожил огромную жизнь. Фото: кадр из фильма, youtube.com/IGORSUKACHEV

Да, фильм снят на самую популярную у кинематографистов всех времён тему. Но перипетий страсти здесь не будет. Вместо них – печальная ностальгия.

- Это история человека, который прожил огромную жизнь. К нему приехали его дочь, зять, внучки. Приехали по печальному поводу – у него умерла жена. Это история о любви, которая прошла через всю жизнь с человеком. И он вспоминает её. Вот, что это за история, - рассказал «КП»-Тверь» Гарик Сукачёв во время съёмок фильма.

Главный герой, его исполняет заслуженный артист РФ Василий Мищенко, проводив внуков в город, остаётся в своём деревенском доме один. И вспоминает её – свою жену. Сюжет дальше раскрывать не будем – лучше смотрите сами. Но отдельное спасибо съёмочной группе за потрясающие виды тверской природы.

Главную роль исполнил Василий Мищенко. Фото: Виктория ТУШКОВА

Музыкальный фильм «Пой, ветер!» уже опубликован на официальном youtube-канале Гарика Сукачёва. Кстати, песню на которую снято это кино, Гарик Сукачёв прежде тоже не публиковал, она вышла параллельно с фильмом. Песня очень хорошая, честно, даже если вам не по душе жанр. Такие должны быть – чтобы очень просто, по-человечески рассказывать о любви, потерях, скоротечности того, что казалось вечным. «Зачем и на кой без этого жить?»

Зачем и на кой без этого жить? Фото: Виктория ТУШКОВА

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