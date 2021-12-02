Дефицит бюджета Твери будут ликвидировать за счет кредитов

В гордуме начали принимать будущий бюджет Твери. Фото: ТГД

На заседании Тверской городской Думы днем 1 декабря депутаты в первом чтении проголосовали за представленный им горадминистрацией проект бюджета Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Были утверждены основополагающие цифры документа: доходы, расходы и дефицит.

Как доложила депутатам начальник городского департамента финансов Ольга Слобода, общий объем доходов в бюджете на 2022 год предлагается утвердить в сумме 9 млрд 651 млн рублей, на 2023-й - 9 млрд 480 млн, на 2024-й - 8 млрд 281 млн. Расходы запланированы в таком размере: в 2022 году - 9 млрд 864 млн рублей, в 2023-м - 9 млрд 573 млн, в 2024-м - 8 млрд 281 млн.

Как видим, через два года горадминистрация надеется ликвидировать дефицит в бюджете. При этом, как сказала Ольга Слобода, сделать это представляется возможным только за счет новых кредитов, а значит, роста госдолга. Некоторые из депутатов охарактеризовали данную ситуацию как негативную и безысходную. Как город будет решать вопрос с погашением госдолга, пока непонятно.

На заседании было также озвучено, что в 2022 году безвозмездные поступления из бюджетов разного уровня запланированы в размере 5 млрд 267,2 млн рублей.

В доходную часть проекта бюджета были внесены поправки. Доходы от арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, увеличены на 13,2 млн рублей. От арендной платы и средств от продажи права на заключение договоров на аренду земель, находящиеся в собственности городских округов, на 1,2 млн. От платных парковок - на 3,1 млн. От части прибыли городских муниципальных предприятий - на 4,9 млн.

90% средств бюджета пойдут на ЖКХ, "социалку", ремонты дорог, благоустройство общественных зон и дворовых территорий.

Начальник департамента финансов горадминистрации отметила, что бюджет сбалансирован и обеспечивает исполнение всех социальных обязательств. Основные направления бюджетной и налоговой политики города скорректированы с учетом сложившейся экономической ситуации в стране, вызванной пандемией корронавируса и принятием мер по устранению ее последствий.

- Несмотря на то что проект бюджета был внесен позднее положенного срока, его рассмотрение проходит в рабочем режиме, - прокомментировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. - После первого чтения, когда мы утвердили все основные параметры, начнется кропотливая работа над расходной частью: на какие программы, статьи и мероприятия будут направлены муниципальные средства. Тверь по-прежнему участвует в федеральных проектах по благоустройству и ремонту городских магистралей, реализуются национальные проекты. Также есть большой объем социальных обязательств. Перед нами стоит много задач, и все они должны быть учтены при формировании окончательной версии бюджета.

Далее документ будет представлен городской общественности. Принято решение о проведении процедуры публичных слушаний по проекту бюджета Твери на новый период. Они пройдут в стенах Думы 10 декабря в 11:00. По этому поводу, кстати, возникли споры. Часть депутатов высказала мнение, что время не очень удобное для работающих граждан, и предлагала перенести слушания на более позднее время. Но большинством голосов депутаты решили оставить всё, как было предложено.

Добавим, что в декабре депутатам гордумы предстоит принять проект бюджета во втором чтении.