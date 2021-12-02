В выходные в Твери будет лёгкий морозец и пушистый снежок

Вот и зима пришла... Но пока лишь декабрь и погода ещё будет разной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разудало начался в Твери декабрь: буквально за сутки всё замело и похолодало. Но зима ещё молода и меняет настроение.

- После слякотной пятницы с её циклональным характером мы на время вернёмся в декабрьскую норму. Регион окажется на дальней периферии антициклона. В субботу -1, в воскресенье и понедельник -4. Ночами - от 6 до 11 мороза, - прогнозирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Осадки - ежедневно, но уже не такие, как 1 декабря. Приятный лёгкий снежок будет идти местами. В целом выходные обещают стать довольно погожими. Лишь ветер в субботу будет чувствительный - 6 м/с. Зато атмосферное давление возвращается в норму: к началу рабочей недели 751-753 мм рт. ст.

- Но где-то во вторник мы ждём прихода очередного циклона, - предупреждает Наталья Сердитова. - Не исключено, что на улице потеплеет и опять зарядит мокрый снег.

В такую погоду будьте аккуратнее: опасайтесь крыш, с которых может свалиться снежная масса, и ступайте осторожно, чтобы не поскользнуться.

А пока двенадцатый месяц года ещё в своём начале, традиционно расскажем о том, каким он бывал раньше. Самый тёплый за историю наблюдений декабрь случился 15 лет назад, в 2006-м. Среднемесячная температура тогда была плюсовой: +1,1. А самым студёным стал декабрь-1978. Тогда метеорологи зафиксировали среднюю температуру в 17,2 градуса мороза.

Но каким бы он ни был, это самый волшебный месяц. Время выбирать подарки, придумывать, как уберечь новогоднюю ёлку от кота, и корпеть над праздничным меню. Не забудьте провести посильный техосмотр своих санок и ватрушек-тюбингов. Скоро они наверняка пригодятся!