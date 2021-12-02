Коронавирус в Твери, последние новости на 2 декабря 2021: фейк о снегоуборочной технике и мошенничество на 900 тысяч рублей

Вот такое фото с машинами (слева) распространялось в соцсетях. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 2 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 762 случая заражения (+371 за сутки).

Выздоровело 76528 пациентов (+416 за сутки).

На карантине - 10 111 заболевших, (-56).

Умерли 2123 человек (+11).

Прививку сделали 561 066 человек, за последние сутки – 3 634 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31248 случаев заражения коронавирусом (+136 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6903 (+47),

Ржев - 4958 (+25),

Калининский район - 4056 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 3548 (+5),

Торжок - 2928 (+12),

Кимры - 2591 (+6).

Графика: Яндекс

Пользователи соцсетей распространили в пабликах фейк об использовании в Москве снегоуборочной техники из Твери. Ложную информацию выявил и опроверг ЦУР Тверской области.

Управление сообщает, что оригинальный снимок со снегоуборочными "Камазами" был опубликован на сайте РБК, в новости сообщалось работе техники на улицах Москвы. На снимке видно, что на машине не тверские номера. После "редакции" фото номерной знак поменял местоположение и регион.

Оригинал фотографии с сайта rbc.ru/Кирилл Зыков / АГН «Москва» (скрин)

Напомним, что 1 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил перед Министерством транспорта региона задачу усилить работу по расчистке дорог. На региональных и межмуниципальных дорогах в настоящее время работает 292 единицы спецтехники – 149 КДМ, 36 автогрейдеров, 74 трактора с навесным оборудованием и другой транспорт. В расчистке федеральных трасс, расположенных на территории Тверской области, задействовано более 140 единиц техники.

Около 30 единиц техники чистят дороги областного центра.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54 и 8-910-649-84-56.

К другим новостям: мошенник обманул женщину в Тверской области на 900 000 рублей. В полицию обратилась 52-летняя жительница Ржева с заявлением о мошенничестве.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит.

По совету мошенника женщина оформила через онлайн-заявку кредит на сумму 900 000 рублей и перевела деньги на счета злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.

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Изменения коснутся маршрутов №№ 52, 117 и 211.