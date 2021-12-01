Пришла зима, завьюжило: Снегопад и морозец не прошли даром для Твери, но обошлось без ЧП

С утра в городе водителям периходилось в некоторых местах ехать по нечищенным дорогам. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Первый день первого зимнего месяца выдался как по заказу: еще накануне вечером начал обильно идти снег, а ночью и утром подморозило. Зима началась что надо - красота. Но не стала ли она опять неожиданностью для коммунальных служб и дорожников?

Как рассказал нам тверичанин, профессиональный водитель, с утра, к примеру, дороги из микрорайона «Южный» и по Волоколамскому шоссе были нечищеные, поэтому все ехали тихо и возникали пробки:

- Но в десятом часу было видно, что по Волоколамке уже прошлась снегоуборочная техника. Правда, техники я с утра на дорогах не заметил нигде, видел, как ехала КДМ по тротуару на Волоколамке. Там же работали лопатами двое дворников. Также наблюдал троих расчищающих тротуары от снега дворников на Тверском проспекте, около бывшего «Детского мира», и троих же около памятника князю Михаилу Тверскому.

Еще один наш знакомый очевидец заприметил ближе к 12:00 троих активно расчищающих снег дворников в зеленых жилетах около часов на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева.

Дворники на Трехствятской. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Пресс-служба городской администрации официально сообщила:

- В связи с ухудшением погодных условий и сильными осадками МУП «ЖЭК» усилило работу по расчистке дорог и пешеходных зон Твери, а также их обработке противогололедными материалами. В ночь с 30 ноября на 1 декабря на улицах города работало более 20 комбинированных дорожных машин (КДМ - Ред.) - наиболее мощных единиц снегоуборочной техники. В дневное время 1 декабря на улицы вышло 28 единиц техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторные щетки, пескоразбрасывательные машины. Техника предприятия работает в круглосуточном режиме. Расчисткой и обработкой тротуаров занимаются более 100 дворников МУП «ЖЭК». Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города.

Зимняя улица... Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Справились мы и о положении дел в травмпунктах. В том, что прикреплен к 6-й горбольнице, нам ответили, что работают в обычном режиме:

- Наплыва пострадавших от погодных условий в связи с приходом зимы пока не наблюдается.

В травмпункте 1-й горбольницы ответили так:

- У нас тоже нет всплеска пациентов, однако с утра звонили уже три человека: жаловались, что поскользнулись и получили травмы. Но не могут до нас добраться - якобы нечищены и занесены дороги, сложно проехать.

Пешеходам надо быть осторожней - можно подскользнуться, гололед. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В пресс-службе УГИБДД нам сообщили, что обстановка на дорогах региона ровная, нормальная. Несколько ДТП произошло, были и со смертельным исходом, но всплеска аварий не наблюдалось:

- Вместе с тем Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне осторожными сейчас на дорогах, строго соблюдать скоростной режим.

В пресс-службе «Транспорта Верхневолжья» нам сообщили, что каких-то эксцессов из-за снегопада и понижения температуры на маршрутах автобусов не возникло:

- Работаем в штатном режиме.

Автобусы работают в штатном режиме. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Мы спросили и о ДТП под Ржевом, где автобус съехал в кювет.

- Да, там это произошло из-за погодных условий, которые отразились на дороге, - ответили в пресс-службе «Транспорта Верхневолжья». - Но никто не пострадал, тем более что автобус ехал пустой, без пассажиров.

Также напомним, что вчера о том, какие меры предпринимаются на дорогах региона в связи с приходом зимы и снегопадом, сообщила пресс-служба областного правительства. По ее данным, на расчистку и антигололедную обработку дорог вышли вчера вечером 207 машин спецтехники.

Сегодня от областного правительства поступила информация, что в расчистке региональных и межмуниципальных автотрасс уже задействовано 292 единицы спецтехники - 149 комбинированных дорожных машин, 36 автогрейдеров, 74 трактора с навесным оборудованием и другой транспорт.При этом губернатор Игорь Руденя поручил Минтрансу усилить эту работу.

К сожалению, из-за мокрого снега и ветра не обошлось без локальных отключений электроснабжения в некоторых населенных пунктах региона. Сообщения поступили в ГУ МЧС России по Тверской области. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Производится переподключение на линиях.