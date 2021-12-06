В Заксобрании Тверской области изучают бюджет региона-2022

На заседании. Фото: ЗСТО

Рассмотрев заключение Контрольно-счетной палаты Тверской области о соответствии представленных документов и материалов с проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» требованиям закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области», Совет принял решение принять к рассмотрению Законодательным Собранием Тверской области проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и направить его в постоянные комитеты для дальнейшей работы.

Также проект бюджета направлен депутатам областного парламента и в представительные органы муниципальных образований для внесения поправок, замечаний и предложений по предмету первого чтения, а также в правовое управление аппарата Законодательного Собрания и Контрольно-счетную палату Тверской области на заключение.

Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» будет официально опубликован и размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Тверской области.