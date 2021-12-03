Глава Заксобрания Тверской области принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню Неизвестного солдата в Зубцове

У мемориала. Фото: ЗСТО

В церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутат областного парламента Константин Антонов, руководство района, ветераны, юнармейцы. Председатель областного парламента в своем выступлении отметил, что памятный день, появившийся в российском календаре в 2014 году, призван увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

- Дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, у стен Московского Кремля в Александровском саду был торжественно захоронен прах неизвестного солдата, перенесённый из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе. Для нашей страны эта памятная дата очень важна, потому что такого количества пропавших без вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в одной другой стране мира, - сказал Сергей Голубев.

Воинское кладбище на Московской горе в городе Зубцове находится на самой высокой и заметной точке правого берега реки Волги. Оно является местом поклонения всем советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Сюда приезжают люди из всех уголков России и из-за рубежа, чтобы отдать дань памяти защитникам Отечества.

Мемориал из бетона, гранита и мрамора сооружён и открыт 9 мая 1978 года. Первые захоронения здесь были произведены в сентябре 1942 года - вскоре после освобождения Зубцова от немецко-фашистских захватчиков. Впоследствии сюда были перенесены захоронения из деревень Зубцовского и Погорело-Городищенского районов, возникшие в военное время. К моменту открытия мемориала здесь было захоронено 11789 советских бойцов (известны все). В настоящее время на воинском кладбище захоронено около 15 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Общее число захороненных увеличивается вследствие перезахоронения останков воинов, поднятых поисковыми отрядами. Масштабные поисковые работы на территории Зубцовского района продолжаются.

Напомним, что Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками 11 октября 1941 года. Город оказался на линии обороны Ржева в 1942 – 1943 годах в так называемом Ржевско-Вяземском «котле».

Освобождён Зубцов 23 августа 1942 года силами 31-й армии Западного фронта во время Ржевско-Сычёвской операции, в ходе которой в окрестностях Зубцова проходили ожесточённые бои. После войны Зубцов был отстроен, а в память об ожесточенных боях и солдатском подвиге на стрелке рек Волги и Вазузы был возведен Мемориал «Московская Гора».