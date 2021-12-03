Погода на выходные в Твери: от оттепели к крепкому морозцу

О погоде на начало декабря-2021 в Твери рассказали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Начало декабря в Твери стало снежным и морозным. Зима, как говорится, не задержалась ни на день. Однако, по прогнозам синоптиков, уже в пятницу, 3 декабря, жителей областной столицы ждёт кратковременная оттепель. А потом вернуться весьма сильные морозы.

В субботу, 4 декабря, на дорогах будет образовываться гололедица и снежный накат. Из-за налипания мокрого снега и обледенения проводов возможны обрывы на линии электропередач.

Температура воздуха в субботу: до -9, в воскресенье, 5 декабря, - до -14.

Метеоролог Евгений Тишеовец предупреждает в своём микроблоге в Инстаграм, что из-за высокой влажности будет казаться, что температура воздуха на несколько градусов холоднее, чем на самом деле. Так что одевайтесь теплее, и будьте здоровы.

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