Внимание, автомобилисты: Двухстороннее движение по участку улицы Шишкова в Твери продолжится до конца дня 6 декабря

Реконструкция водовода в Затверечье почти завершена. Фото: пресс-служба администрации Твери

В связи с проведением дополнительных работ по модернизации водовода движение транспорта по участкам улиц Новая Заря и Шишкова в Твери будет осуществляться по временной схеме до 6 декабря.

В Твери продолжаются работы по модернизации водовода в рамках федерального проекта «Чистая вода». Один из участков работ в настоящее время – перекрёсток улицы Новая Заря и Литейного переулка. Прокладка трубопровода ведётся методом наклонно-направленного бурения, без производства долговременных разрытий.

- Для обеспечения безопасности вблизи места проведения работ на улице Новая Заря (на участке от Третьяковского переулка до Затверецкого бульвара) введено ограничение движения, проезд транспорта, в том числе общественного, организован по временной схеме – в объезд по улице Шишкова от Третьяковского переулка до Затверецкого бульвара, - сообщили в администрации Твери.

Городские власти так же сообщают, что в настоящее время работы на данном участке находятся на завершающем этапе. Планируется, что в полном объёме движение по улице Новая Заря будет возобновлено в ночь с 6 на 7 декабря.