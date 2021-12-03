Спортсмен-олимпиец Александр Сергеев награжден почетным знаком Главы города Твери

На торжественной церемонии в администрации города Твери. Фото: пресс-служба администрации Твери

30 ноября Глава города Твери Алексей Огоньков вручил почетную награду мастеру спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александру Сергееву.

Церемония награждения прошла в администрации Твери, знаменитый гребец-байдарочник, финалист ХХХII Олимпийских игр в Токио Александр Сергеев награжден почётным знаком Главы города Твери «За заслуги перед городом».

Многократный победитель и призёр российских, европейских и мировых соревнований, коренной тверитянин Александр Сергеев – воспитанник тверской спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени Олимпийской чемпионки А.А. Серединой.

На Олимпийских играх в Токио Александр Сергеев выступая в составе российской байдарки-четверки показали четвёртый результат, лишь на долю секунды уступив в борьбе за бронзовую медаль. Александр Сергеев, работая спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», помимо тренировочного процесса, ведёт активную работу с юными тверскими гребцами.

- Тверь – город с богатой спортивной историей и во все времена мы особенно гордились победами тверских гребцов, – отметил на церемонии вручения Глава города Твери Алексей Огоньков. – Благодаря упорному труду тренеров и их воспитанников, сохраняются традиции нашей школы олимпийского резерва и практически каждое международное соревнование по гребле на байдарках и каноэ проходит с участием тверских спортсменов.

Отдельных слов благодарности удостоилась тренер спортсмена Светлана Владимировна Тяпкина, за десятилетия работы воспитавшая немало талантливых тверских гребцов.

Почётный знак Главы города Твери «За заслуги перед городом» учреждён в 2005 году. Им награждаются граждане и коллективы организаций, которые внесли выдающийся вклад в развитие города.