Надо-надо подкачаться: За занятия спортом и фитнесом в 40 спортзалах жители Тверской области могут получить налоговый вычет

В список по налоговому вычету вошли более 40 спорторганизаций Тверской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 2022 года жители Тверской области, равно как и все россияне, могут получить налоговый вычет на занятия спортом. Свыше 40 спортивных организаций Тверской области (Тверь, Бологое, Кимры, Конаково, Торжок), как государственных, муниципальных, так и коммерческих вошли в итоговый перечень, согласованный с Федеральной налоговой службой, оплату занятий в которых можно предъявить к налоговому вычету.

Суть законопроекта, одобренного на заседании Кабмина РФ 29 ноября - россиянам будут возвращать 13% от денег, потраченных на занятия спортом.

Вот, к примеру, купили вы годовой абонемент в спортклуб за 20 тысяч рублей - государство вернет 2600 рублей. Потратили на детскую спортивную секцию 50 тысяч рублей за год - сможете получить обратно 6500 рублей.

- В списке есть детские спортивные школы и спортивные комплексы, где нередко предусмотрены дополнительные коммерческие услуги, - поделилась с подписчиками своей страницы детский омбудсмен по Тверскому региону Лариса Мосолыгина.

Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог за занятия спортом, составит 120 тысяч рублей в год. Схема получения вычета, такая же как и в других случаях- оформляется через налоговую декларацию.

Полный список всех российских организаций опубликован на официальном сайте Минспорта, список же тверских спортивных организаций, где теперь положен налоговый вычет по итогам занятий, изучайте ниже - в скринах на фото.

.

.

.

.