Мёртвые дети и Золотой петушок: странные скульптуры украшают двор пятиэтажки в Твери

Странные скульптуры во дворе пятиэтажки в Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Есть ещё в Твери потаенные уголки, попав куда, даже коренной тверичанин воскликнет: «Не может у нас такого быть! Ну, надо же». Причём, уголки эти вполне себе незаметно многие десятилетия существуют прямо таки в центре города. Таков двор обычной кирпичной, крашеной в салатово-зелёный, пятиэтажки на бульваре Шмидта, 33А.

У одного из подъездов с советских времён красуются здесь скульптуры детей, животных. Есть даже Золотой петушок, похоже, перекочевавший сюда с выносного оформления витрины одноимённого магазина по продаже куриных полуфабрикатов на Трехсвятской.

В позднесоветское время скульптуры эти были в порядке - серебрились на солнце свежей краской, ныне же - почти разрушены. Напоминают декорации к фильму ужасов, снятому в заброшенном пионерлагере.

Кто автор скульптур? Почему они появились в этом дворе?

Народная молва приписывает эту коллекцию одному тверскому скульптору, когда-то жившему на первом этаже пятиэтажки.

- Он работал дома и нас, детей, просили под окнами не шуметь. Но поглазеть на скульптуры мы частенько приходили. Фамилии его не помню, но на доме была табличка, что тут живет скульптор и его ФИО. Сейчас табличка утрачена, - вспоминает трафик-менеджер «КП»-Тверь» Эля Храповицкая. Она выросла в соседнем дворе.

- Остатки былой роскоши... Что творилось в этом дворе в 90-х!.. Кажется, там были собраны подобные скульптуры со всей области... Потом коллекция частично «рассосалась», - комментарий одного из пользователей тверского паблика, в котором пару лет назад разместили фото этих скульптур.

Тогда пользователи тоже задались вопросом: кто же автор, но так и не нашли. Но кое-что все же прояснилось.

- В этом доме жил скульптор, его не стало... Золотого петушка и все, что под окошком, поддерживает моя мама, ей 82 года. Внуки и правнуки помогают. А кто-то бросает мусор окурки. Что имеем, не храним... к сожалению, - пишет в комментариях тверичанка Ольга.

Нашлись и те, кто совсем не в восторге от такого арта:

- Мертвые дети...

- Не нужно идеализировать! Меня и в детстве пугали эти недобабы с веслом. А сейчас они ещё сильнее отталкивают от себя и коммунистической эпохи.

- Да уж. Жутковато. Мы с внуком к про бабушке идём и он к ним подбегает и гладит их. Жалко. Вот думаю, отреставрировать бы их. Было бы не жутко на них смотреть.

И тем не менее, это история. Красивая, заброшенная, но история города и людей, что жили в нем.

Знаете о том, как скульптуры попали в этот двор или знакомы с родственниками скульптора-коллекционера. Напишите нам! Связаться с нами очень просто: стучитесь в «личку» групп «Комсомольской правды»-Тверь» в соцсетях или оставляйте комментарии под этой заметкой.

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Странные скульптуры во дворе пятиэтажки в Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Странные скульптуры во дворе пятиэтажки в Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ