Какое влияние прививка от коронавируса оказывает на организм женщины на разных сроках беременности: исследования опубликовал Перинатальный центр Твери

Врачи Перинатального Центра Твери изучают влияние вакцины от коронавируса на организм беременных и плода. Фото: VK/Перинатальный центр Тверь

Прививаться от коронавируса беременным женщинам в Твери врачи категорически сейчас советуют, аргументируя это тяжестью последствий от перенесённого заболевания у непривитых рожениц. Ежесуточный прирост заболевших ковидом в Тверском регионе по-прежнему высок: по данным на 1 декабря 2021 года за сутки коронавирусом заразился 371 человек, 11 умерли.

Наблюдения за беременными, сделавшими прививку от коронавируса проводят в Областном Перинатальном центре в Твери. Здесь так же формируют актуальные рекомендации врачебного сообщества относительно влияния COVID-19 на беременность и плод.

Информацией по итогам этих наблюдений поделилась на официальной странице медучреждения в соцсети главный врач Перинатального центра Людмила Гребенщикова.

- На сегодняшний день Перинатальный центр располагает статистическими данными более чем о 300 женщинах в Тверской области, привившихся во время беременности и перед планированием ребенка. 118 женщин сделали прививку, 94 из них на сроке до 22 недель беременности, 40 женщин - после 22 недель, и мы наблюдали за течением беременности, родами и новорожденными детьми в нашем центре. Я знаю каждый конкретный случай и могу говорить о том, что никаких перинатальных последствий от вакцинации не было зафиксировано, - сообщила Людмила Гребенщикова

Она так же рассказала, что в Перенатального центре Твери с особым вниманием проводили обследования среди 227 беременных женщин, сделавших прививку на этапе планирования ребенка, информации о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы не было зафиксировано.

При этом приводит главврач и другую статистику - о 530 беременных женщинах, которые перенесли коронавирусную инфекцию за последние полгода, с осложнениями и рисками для плода. Респираторные болезни у беременных женщин в принципе протекают тяжелее и дают больше осложнений.

При беременности иммунитет слабеет, чтобы защитить плод от рисков случайной атаки со стороны иммунной системы матери. Не всегда врачи могут помочь маме, не все препараты от COVID-19 разрешены для беременных женщин, зачастую иммунитет матери не способен справиться с инфекцией без последствий.

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